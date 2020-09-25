名創優品擬美上市集7.8億

集資淨額將用作擴展分店網絡

根據招股書，名創優品截至今年6月底止財政年度虧損收窄至2.26億元人民幣，收入按年下跌4.6%至89.8億元人民幣，銷售成本為62.46億人民幣，按年下跌10.2%，毛利率30.4%。集團去年商品總金額（GMV）為190億元人民幣，在中國GMV為110億人民幣，市佔率達10.9%。

截至6月底合計有4222間店

名創優品在逾80個國家及地區均有分店，截至今年6月底合計有4222間店，當中2533間位於中國，只得7間為直營店；1689間位於海外，當中122間為直營店。

招股文件顯示，名創優品屬於「同股不同權」股權結構，每股A股擁有1票投票權；B股有3票投票權。集團創辦人、主席兼行政總裁葉國富共持股80.8%；騰訊（0700）及高瓴資本分別持有5.4%股份。

去年中市場傳出名創優品有意在港或美國上市，計劃集資5億至10億美元（約39億至78億港元），今次上市僅集資1億美元，規模明顯大縮水。