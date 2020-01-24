經濟

明源雲暗盤升五成 一手帳賺逾8000元 186張「頭槌飛」每張賺25萬

【明報專訊】內房SaaS新股明源雲（0909）今日掛牌，暗盤表現一洗近日新股頹風，普遍升逾五成，不計手續費一手賺逾8000元，該股共獲186張「頂頭槌飛」認購，以暗盤收市價25.15元計，每張飛更可淨賺約24.8萬元。分析認為，如果隔晚美股市况回穩，首掛升幅可望八成，建議投資者逐步沽出獲利。

明報記者 蕭嘉聰、馬迪帆

明源雲共獲42.8萬人認購，終以上限16.5元定價，公開發售超購643.25倍，國際配售亦超購44倍，一手中籤率為10%，認購150手才穩獲一手。該股於三大暗盤市場普遍升五成，其中輝立暗盤表現最好，收市報25.15元，較上市價升52.4%，不計手續費一手賺8650元；富途及耀才暗盤亦分別升49.4%及50%。

乙組方面，明源雲共獲186張「頭槌飛」，每張飛獲分派43手。以孖展息率2.68厘、借九成孖展計，6日孖展息近12.4萬元，即首日升約17.5%便可「回本」，以輝立暗盤價25.15元收市價計，每張頂頭槌飛可淨賺約24.8萬元。

耀才許繹彬：升50%可先行獲利

耀才證券行政總裁許繹彬指出，科技股近日受壓，影響兩隻焦點新股福祿控股（2101） 及樂享互動（6988）表現欠佳，相信新股市場已「行返正軌」。明源雲行業獨特，加上暗盤表現良好，毋須擔心首掛表現。他又指出，現時港股市况不穩，難再有農夫山泉（9633）暗盤升逾一倍的情景，明源雲可升50%亦算不錯，建議投資者屆時可先行獲利。

信誠張智威：美股回穩 可升八成

信誠證券聯席董事張智威表示，近日新股表現欠佳，明源雲業務前景較佳，加上基石投資者「粒粒巨星」，理應不容有失。市傳有基金將於25元水平掃貨，原先預計明源雲暗盤可升逾八成，即約30元，但近日港股市况不穩，最終暗盤只升五成。

他相信，如果美股表現穩定，有望升近八成，投資者可逐步沽出獲利。

他又指出，原先市况欠佳，客戶對認購新股較為審慎，但看到明源雲暗盤表現強勁，就立即認購嘉和生物（6998）或是加大孖展額，相信表現料可刺激新股市場。

嘉和生物超額認購逾284倍

嘉和生物昨日是次日招股，獲8家券商合共借出約820.71億元孖展額，相當於公開發售超購逾284倍。當中輝立、耀才及富途分別借出180億、160億及159.21億元孖展。另一隻新股捷心隆（2115）暫獲輝立、耀才及信誠分別借出2500萬、490萬及50萬元孖展，相當於公開發售超購逾1.17倍。

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