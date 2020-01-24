港交所：多隻科指ETF正籌備上市

南方東英成交最多

iShares管理費最低

據港交所的數據，上述4隻科指ETF上市至今的平均買賣差價，介乎在0.09%至0.17%，當中以南方東英科指ETF最低（見表），日均成交亦以南方東英的最多，達3.7億元。管理費方面則以iShares的最低。由於科指ETF入場費低至千元，吸引不少投資者買入。港交所提醒，投資者選擇合適的ETF可考慮多項因素，例如應先檢視個人投資目標包括短線或長線，以及所需的投資成本，從而選擇投資範疇；同時亦建議投資前先了解ETF的管理模式及流動性等。

港交所指出，科指ETF採取被動型管理，被動型ETF旨在追蹤指數表現，投資者宜留意其追蹤差異及追蹤誤差。

此外，單靠成交金額來評估ETF的流動性並不足夠，但一般而言流通量愈高的ETF，其買賣差價通常愈小，因此投資者能較容易地在目標價位內買賣，從而減低交易成本。