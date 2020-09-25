丹麥養老基金人權問題沽中國股債

該基金負責人Jens Munch Holst表示，基金長期觀察中國，發現其侵犯人權的行為不斷，認為不能再對之視而不見。聲明除了提及香港的《國安法》，更強調新疆的再教育營，指出現時有超過100萬的維吾爾族人正在再教育營，又指中國頻繁使用死刑，以及迫害少數群體和政治對手。

Jens Munch Holst稱，「回報和責任必須齊頭並進，當談到責任時，很難說我們應該將中國納入自己的投資組合。」 事實上，該基金已剔除了沙特阿拉伯、泰國和伊朗等國家。該基金前稱MP Pension，已因人權問題將沙特、泰國和伊朗列入黑名單。

外資連續4日淨沽出A股，昨天透過滬深股通淨沽出A股121.68億元（人民幣，下同），創7月24日以來最大的淨賣出規模。在本周4個交易日中，外資合共淨沽出234.18億元；其中，滬股通淨流出118.2億元，深股通淨流出116億元。A股昨日下跌，上證綜指跌1.72%至3233點，滬深300跌近2%，深成指及深創板均跌逾2%。