恒指陷超賣區 「ATMX」全線跌 專家籲勿輕易撈底 估短線22500點回穩

昨晚美股開市報跌後，又一度倒升，恒指夜期則持續低水，截至晚上約11時，報23,248點，低水63點。

華晨傳私有化曾升逾12%

恒指連跌數天，昨日有7隻藍籌股創逾3年低位，主要4隻內銀股，包括跌逾2%的建行（0939）、工行（1398）及中行（3988），另交行（3328）跌1.1%。恒生銀行（0011）、中信股份（0267）及中石化（0386）均跌逾2%，同見逾3年低。科技股方面，阿里巴巴（9988）跌2.3%，騰訊（0700）跌1.8%，美團（3690）跌4.6%。

另外，華晨中國（1114）午後傳出私有化消息，股價一度抽高12.29%，集團否認消息後，收市報7.34元，升4.9%。華晨回應稱，按照省委省政府的統一安排部署，華晨集團向遼寧交通投資轉入其持有的華晨中國股票4億股。

有關「遼寧交投在考慮牽頭私有化華晨中國」問題，華晨指沒有得到任何方面的相關信息。

牛證投資者再度退守

牛證投資者再度退守，由於周三最多新增及最重貨的恒指牛證，均在收回價23,300點至23,550點之間，故昨日一跌，共222隻牛證被強制收回，當中121隻為恒指牛證。據瑞銀的數據，截至昨晚，投資者退守22,900點至23,099點，昨日這區間的新增牛證街貨量，達902張期指，街貨量達2439張期指。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，美匯轉強加上歐洲疫情反覆，市場出現避險情緒，引致港股走勢轉弱，故不應輕易入市撈底。恒指暫時可看5月低位，於22,500點至23,000點水平將有所回穩，及後或有能力反彈至24,000點水平。