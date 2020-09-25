副主席指今年可減債1000億

大劉莊友堅多次買恒大票據

對於高負債問題，恒大副主席夏海鈞本月初表示，單是分拆旗下物管業務金碧，已可將淨負債率降低19個百分點，並有信心全年賣樓可達6500億元（人民幣，下同），增加現金回籠以降負債。夏海鈞又指，上半年已減少了400億元總債務，全年預計可減1000億元。

另一方面，與恒大主席許家印關係非淺的多名富豪，包括「大劉」劉鑾雄、「股壇玩家」莊友堅等亦經常出手購入恒大票據。例如恒大今年初發行的60億美元票據，息率達到約12%以吸引投資者，劉鑾雄妻子、華置（0127）執董陳凱韻（甘比）便認購了逾10億美元，連同早年購入的票據，劉鑾雄夫婦至少持有超過20億美元（156億元）恒大債券。和莊友堅關係緊密的泛海系，也在今年3月頻頻買入恒大債券，至少斥資1.28億美元（約9.98億元）。至於近月恒大早前替旗下物管業務控股公司金碧物業進行融資，甘比、周大福等亦有份投資。