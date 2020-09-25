經濟

恒大發公告指網上謠言屬揑造 明年「回A」限期1月屆滿 觸發股價挫6%

【明報專訊】中國恒大（3333）「回A」計劃拖延逾4年，昨日內地網上流傳一份文件，指恒大致函廣東省政府，希望協助公司推進回歸A股上市，並指恒大地產如未能按時完成重組，須在明年1月底償還逾1400億元人民幣本金及利息，否則會構成風險。拖累恒大昨日股價最多曾跌近6%，收市報15.22元，跌5.6%，成交4億元。恒大昨晚發出聲明，指相關文件及截圖均為憑空揑造，強烈否認財困消息，並已報案處理。

明報記者 陳子凌

恒大表示，就網上流傳有關公司重組情况的謠言，相關文件和截圖憑空揑造、純屬誹謗，對公司造成嚴重的商譽損害，對此強烈譴責，並已向公安報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。至於流傳該文件的網站，文件在恒大發聲明前已下架，標示為「因違規無法查看」。

強調財政穩健 已報案維權

聲明又指，恒大經營情况良好，今年首8個月累計銷售4506億元（人民幣，下同），銷售回款逾4000億元。截至上半年，恒大現金餘額達2046億元，近日還提前償還106億美元債券，財務狀况穩健。

已刪除的內地網站，上載一份指是恒大於8月24日向廣東省政府發出《關於懇請支持重大資產重組項目的情况報告》。提及一些恒大已公開的資料，包括恒大就2016年欲借殼深深房分拆恒大地產回A上市，已戰略融資1300億元。內裡亦提到恒大地產如未能如期完成重組回A，就要在明年1月31日限期前償還1300億元本金及137億元分紅，令權益變負債。

這份出自一個內地自媒體的文件，昨天早上已被內地多個財經新聞網站引述，導致恒大股價受壓。當中涉及恒大一些公開資料，例如截至今年6月，恒大有息貸款餘額達到8355億元，金額便與恒大今年上半年業績披露脗合。

據恒大上半年業績公告，公司1年內到期借款達3957億元。惟仔細翻查恒大過往發出的文件，昨日流傳的致廣東省政府函則有不少不同之處，開首的「恒大集團有限公司」字樣及大小便明顯不同。

倘未如期回A 須贖回投資

翻查資料，恒大早在2016年已公布，計劃分拆經營內地地產業務的恒大地產回歸A股上市，最初目標擬在2017年上旬完成，但至今已先後六度延期，當中恒大用於借殼的A股上市公司深深房已停牌4年。恒大地產先後3次融資近1300億元，條款列明如恒大地產未能如期上市，需要向投資者贖回該筆投資。據恒大公告，目前3筆融資的上市限期已統一延至明年1月。

恒大近年的高負債一直受市場關注，今年6月，評級機構穆迪便將恒大評級展望由穩定下調至負面，表示對其在未來一年至年半時間削減短期高債務、融資高槓桿的能力有擔憂。

相關字詞﹕中國恒大 憑空捏造 資金斷裂 回A上市 恒大地產

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