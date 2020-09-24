灣區須知：電匯中銀快匯特快轉帳 3招兌換人民幣

最穩健的方法是透過本地銀行匯款至內地銀行帳戶，但要留意普遍銀行不同級別的客戶、不同匯款方法，在匯價或手續費方面會有差距，而大多數本地銀行每人每日匯款金額上限為8萬元人民幣，如需兌換100萬元人民幣，即要分13個工作日完成。

就以中國銀行為例，可利用3種方法兌換人民幣至內地銀行，分別是電匯 、中銀快匯及特快轉帳，如在網上銀行以電匯兌換人民幣，每次交易手續費為65元，以中銀快匯及特快轉帳則豁免手續費。

若透過分行處理匯款，每次手續費由180元至210元不等。此外，如須分多天兌換大額資金，平台提供預約服務，最多可提前45天設定指示。

WeChat Pay HK增小額跨境匯款

其實WeChat Pay HK（港版微信支付）亦有跨境轉帳服務，透過服務可將港元兌換人民幣、印尼盾及菲律賓披索。使用者須將錢包地區設定成香港，在應用程式內選擇「跨境匯款」，再輸入需要匯款的金額就可以將資金轉帳給親友，而收款人亦要完成實名認證。每次轉帳數目由100至7999港元，現為推廣期免收手續費。

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