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內地虛實理財工具多 各有優劣 存入銀行夠穩陣 餘額寶日日有息收

【明報專訊】香港有許多理財產品，如外幣定存、零存整付及不同保險公司的儲蓄計劃。如果生活在大灣區，內地人的理財方式亦有所不同，比較穩健的方法是將資金儲蓄在內地銀行戶口，亦可選擇支付寶的「餘額寶」或騰訊的「理財通」，它們是短期且高息的投資理財產品，除了可以用作定期存款，亦可以任意調動戶口內的資金繳費，今期會為讀者比較不同金融機構的存款息率及電子應用程式優劣。

明報記者 黃清瑤

內地不少民眾會選擇將資金存放在內地銀行，對他們來說是比較安全亦可以賺取利息的方法。存款方面主要包括活期存款及定期存款，根據2020年9月央行基準利率指引顯示，活期存款的年利率為0.35厘，定期存款3個月年利率為1.1厘，6個月為1.3厘，1年為1.5厘，2年為2.1厘，3年為2.75厘。不過不同銀行的利率亦略有分別（見表），北京銀行的活期及定期存款息率都較高，假設以10萬元（人民幣‧下同）定存1年，期滿後可獲利息2025元，較中國四大銀行多275元；定存滿3年可獲利息9450元，較中國四大銀行的8250元，多1200元。

支付寶餘額寶 金額無上限

除了實體銀行，內地國民亦可以選擇電子程式如支付寶內的餘額寶賺取利息，要留意內地金融監管機構不允許這類電子應用程式發放利息。因此當你將資金存放在餘額寶，資金就會用作購買天弘基金的「天弘餘額寶貨幣」基金。它會用來投資同業存款、短期國債等金融產品，因此息率會因應回報浮動。使用時配合支付寶其他功能，就可以直接利用餘額寶消費如淘寶購物、水電煤繳費及清還卡數等。根據應用程式內的資料顯示，過去7日的年利率為1.636厘，假如現時於餘額寶存入10萬元，30日後可獲取127.7元利息，存放資金息率會每日計算，即使存放一日亦可收取利息，另外最高存入金額亦沒有限制。

餘額寶的另外一個競爭對手是騰訊理財通，用戶可以透過微信手機應用程式，進入內地版微信錢包就會顯示理財通介面。存入的資金會用作購買富國基金的「富國富錢包貨幣」，回報隨着基金表現調整。根據應用程式最新顯示，最近7日年利率為2.43厘，「萬分收益率」為1.1厘。何謂「萬分收益率」呢？意思是資金存放一天後可獲得的回報，以目前的1.1厘計算，用戶將1萬元存入戶口內，一天後獲得1.1元回報；存放2000元一天，可獲得0.22元回報，如此類推。時間愈長回報愈多，存款時間沒有限制。

騰訊理財通 屬綜合理財程式

除此之外，公司與多間金融機構合作，在App內有多間知名企業如中國人壽、交銀施羅德管理公司等的基金及保險可供選擇，當中主要區分為短期、中期及長期3類。如其中一項短期投資產品是「太平養老共享太平30」，投資時長為30天，最低投資金額為1000元。該基金由2019年3月成立至今的年回報為3.74厘，購入的30天後才可贖回或考慮繼續投資。

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