灣仔凱利商廈單位 呎售1.43萬易手 創新高

此外，美聯商業營業董事黃璜表示，獲委託獨家代理屯門商廈栢麗廣場低層單位，面積1378方呎，業主意向售價為每方呎約1萬元，即意向售價約1378萬元，物業現時已經交吉。

屯門商廈每呎叫價1萬放售

不過，整體工商物業市道仍處調整期，整體買賣交投價格，仍較之前回落。據中原（工商舖）統計，截至9月22日，今年第三季（7至9月）總共錄約1021宗工商舖買賣個案，表現跑贏過去四個季度。

該行預測，隨着疫情有所緩和，加上部分工商舖價格已調整至一定水平，相信第四季工商物業的售價跌勢會喘定，預料跌幅收窄至約5%，成交量則會穩步上揚。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，8月金管局放寬非住宅物業按揭成數一成，由8月20日至9月22日，共有約446宗工商舖買賣成交，當中商舖佔110宗，交投增幅最為明顯，相較7月20日至8月19日期間急增41%。

業界料第四季工商物業價格跌5%

與此同時，同期逾1億元的大額成交，今年第三季暫時錄約13宗，共涉約65.21億元。

潘續指，工商舖市場市况調整已經逾一年，整體工商舖價格今年內已經下跌20%至25%，加上放寬非住宅按揭成數，帶動投資者趁低吸納，部分投資者購入商舖作長線投資，預計今年第四季商舖市場的交投量將再回升，並以中細價舖位最為活躍，惟整體工商物業售價仍有5%下調空間、同期租金則有5%至10%跌幅。