經濟

香港地產

上月800萬以下買賣2341宗 佔比68%新低

【明報專訊】特首林鄭月娥去年10月發表施政報告，公布放寬樓價按保上限後，刺激800萬元以上中高價樓交投佔比上升。利嘉閣綜合土地註冊處資料，今年8月全港共錄3470宗二手住宅買賣登記（具體反映7月成交市况），其中2341宗為800萬元或以下登記，佔比約67.5%，按月跌0.7個百分點，更屬1996年有紀錄以來歷史新低，預期有關跌勢將持續。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，上月登記以樓價介乎601至800萬元的二手住宅物業，佔比跌幅最大，由26.1%減少0.9個百分點，至25.2%；反觀銀碼介乎801萬至2000萬元的兩個中上價物業組別，按月各上升0.5及0.6個百分點，分別升至17.0%及11.9%。

按保提升 購買力轉移至中上價樓

事實上，由於801至1000萬元物業的按保成數，去年獲提升至八成，令該樓價的單位入場門檻下降，亦重啟801萬至2000萬元樓價物業的換樓鍊。

此外，上月全港10個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區，登記宗數亦全線下跌，當中荃灣跌勢最大，8月錄81宗，按月下挫42%。至於登記量最多的屯門則有215宗，榜首位置不變，惟按月亦減14% 。屋苑方面，上月登記量最多的天水圍嘉湖山莊按月挫57%，僅錄30宗登記。

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