麥明詩兄「龍牀盤」單位遭撻訂 262萬再放售

代理消息指，上述單位早前曾以265萬元沽出，呎價19,776元，呎價比屋苑早前錄得的二手成交略高，惟單位卻遭買家撻訂，目前再以約262萬元重新放售。

按麥明詩兄長於2019年7月以215.7萬元購入計，持貨僅逾1年，若以放售價262萬元成功沽出，未扣稅前帳面可獲利46.3萬元或21%。此外，他原本持有的另一中層面積相同開放式戶，同於去年7月以213.6萬元購入，但於去年底以內部轉讓至其父親名下。

買家可享租金回報4厘

代理消息指，上述兩單位均以約7000元獲租客租用，按購入價計，享租金回報率約4厘，比近年入伙新盤一般2厘至3厘回報稍高。此外，由麥明詩個人名義持有的低層開放式戶，據悉亦叫價約288萬元放售。

綜合代理數據，菁雋去年入伙至今累錄約4宗二手成交，成交價介乎200萬至240萬元，而上述成交皆因原業主持貨不足3年，須付樓價10%額印稅SSD，但都由新買家支付。

與此同時，二手市場不乏低價、甚至蝕讓成交。香港置業分行首席聯席董事胡耀才指，土瓜灣喜點中低層F室，實用255方呎開放式戶，原業主打算換樓，以520萬元放盤，近日獲新買家接洽，經議價後減價40萬元或約8%，終以約480萬元沽出，實呎18,824元，成交價低市價約2%。

喜點開放式業主損手70萬離場

由於原業主去年3月以約486萬元購入，持貨至今僅1年半，轉手帳面已蝕約6萬或1%，若連同樓價10%額外印花稅計及其他雜費計，料要損手約70萬元或蝕14%。

土瓜灣67年舊樓702萬拍賣沽出

此外，忠誠拍賣行昨日舉行拍賣會，推出土瓜灣石塘街9號1樓住宅單位，實用805方呎，雖屬於法院令物業，並不提供樓契，但仍獲3組投資者出價競投，其中一組為「另類物業投資者」伍冠流；單位開價560萬元，終以702萬元拍出，呎價8720元，成交價比開價高142萬元或約25%，市傳買家為環亞拍賣行執行董事區蘊聰或有關人士。 據了解，物業於1953年落成，現時樓齡已達67年，具收購重建價值。