經濟

香港地產

傲寓50伙折實2.1萬 低同區新盤14% 128 WATERLOO加入新盤戰 擬下周開價

【明報專訊】新冠病毒疫情漸緩和，繼6個主要新盤敲定周六合共發售726伙後，新一波市區新盤戰亦拉開序幕，當中已有逾20年未在本港推售獨資發展住宅的其士（0025）、與市建局合作的大角嘴傲寓，昨公布首批50伙價單，折實平均實呎20,934元，對比今年5月同區新盤、恒地（0012）利奧坊．曦岸首推折實平均24,260元低約14%。其士明言，今次定價考慮到疫情因素，首批有約10%折讓。

明報記者 林尚民、張允亭

位於福澤街8號的傲寓，毗鄰樓盤包括九建（0034）奧城．西岸，以及恒地利奧坊系列樓盤。傲寓首推50伙，包括23個開放式及27個1房單位，實用面積262至340方呎，以定價計平均實呎23,194元，扣除最高9.75%直減折扣後，整批折實平均實呎20,934元。相對恒地今年5月推出的利奧坊．曦岸，首批100伙折實平均24,260元，傲寓首推價位低約14%。

其士：開價因疫情有折讓

其士物業發展部總經理司徒世華稱，首批單位折實價介乎538.8萬至719.3萬元、折實實呎18,388至23,199元，售價最平為2樓D室開放式戶，實用262方呎，折實價538.8萬元、折實實呎20,565元。至於首推最平呎價單位是3樓E室，屬1房戶，實用340方呎，折實價625.2萬元、折實實呎18,388元，整批單位以折實價計，市值約3.3億元。其士物業發展部銷售及市場經理冼佩盈補充，集團已考慮到新冠疫情等因素，首批約有10%折讓，期後加推單位有機會加價，會於周末前收票，爭取本月底推售。

藝里坊‧2號次輪收800票超額10倍

事實上，多個市區盤相繼推出，內房萊蒙（3688）首個攻港項目、與俊和合作的何文田窩打老道新盤128 WATERLOO，最快下周開價。萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪指，預計首推單位不少於50伙，並以1房及2房為主，定價參考同區新盤。至於面積較大的3房及4房單位，擬以招標形式出售。

太古年底推EIGHT STAR STREET

港島戰線方面，恒地旗下西營盤藝里坊‧2號本周六將進行次輪銷售涉72伙，市場消息指，項目4日來累收逾800張入票，超額認購10倍。

另太古地產（1972）灣仔永豐街住宅項目，正式命名為EIGHT STAR STREET；太古地產住宅業務董事杜偉業指，項目提供37伙，由1房至3房，預計今年第四季推售，其中1房實用約430方呎、2房實用約500至580方呎、3房實用約900方呎，另頂層設2伙特色戶，預計2022年落成。除EIGHT STAR STREET外，太地亦籌備推出與信置（0083）、嘉里（0683）等合作的港鐵黃竹坑站第4期住宅項目，涉約800伙；柴灣商住項目則正與政府磋商補地價，料涉700至800伙。

上 / 下一篇新聞

和黃成都被指囤地禁融資 鬧羅生門 長實：已出售相關公司 禹洲：禁令針對原股東
和黃成都被指囤地禁融資 鬧羅生門 長實：已出售相關公司 禹洲：禁令針對原股東
逐步售「磚頭」 集中做零售
逐步售「磚頭」 集中做零售
樂享首掛跌6% 頂頭槌料蝕逾4萬
樂享首掛跌6% 頂頭槌料蝕逾4萬
螞蟻傳港籌1365億 不引基礎投資
螞蟻傳港籌1365億 不引基礎投資
花旗：匯控倘列清單 或須沽交行
花旗：匯控倘列清單 或須沽交行
加拿大BMO傳撤出港ETF市場 華夏接手
加拿大BMO傳撤出港ETF市場 華夏接手
東亞擬拆售壽險業務 基金Elliott支持 市場估值約46.5億元 中資接貨機會大
東亞擬拆售壽險業務 基金Elliott支持 市場估值約46.5億元 中資接貨機會大
李澤楷旗下富衛傳最快明年港上市
李澤楷旗下富衛傳最快明年港上市
花旗：本港千萬富翁回升至50.4萬人
花旗：本港千萬富翁回升至50.4萬人
攜程數據顯示 自由行解禁澳門遊搜索量飈
攜程數據顯示 自由行解禁澳門遊搜索量飈
長實入稟追寶珀逾276萬欠租等費用
長實入稟追寶珀逾276萬欠租等費用
羅兵咸：下半年內銀盈利受壓
羅兵咸：下半年內銀盈利受壓
金發局倡引Ａ股衍生產品 分段拓「窩輪通」 港交所表歡迎
金發局倡引Ａ股衍生產品 分段拓「窩輪通」 港交所表歡迎
光大實業董事長朱慧民 涉嫌嚴重違紀違法受查
光大實業董事長朱慧民 涉嫌嚴重違紀違法受查
Tesla超平版料20萬有找 需3年面世遜預期 昨開市續跌7%
Tesla超平版料20萬有找 需3年面世遜預期 昨開市續跌7%
歐洲PMI全跌 疫情打擊復蘇
歐洲PMI全跌 疫情打擊復蘇
芝商所年內推水期貨 資源短缺冀對冲水價
芝商所年內推水期貨 資源短缺冀對冲水價
張兆聰：前期熱門股回升尋寶 小注IGG
張兆聰：前期熱門股回升尋寶 小注IGG
李曉佳：施政報告近了 現放鬆樓按「大合奏」
李曉佳：施政報告近了 現放鬆樓按「大合奏」
技術取勝：IGG料9.6元沽壓較大
技術取勝：IGG料9.6元沽壓較大
北水湧農夫山泉 董事長鍾睒睒成中國首富
北水湧農夫山泉 董事長鍾睒睒成中國首富
安盛在家工作調查 一半受訪者：科技添困擾
安盛在家工作調查 一半受訪者：科技添困擾
劉思明：生物科技股反彈 啟明醫療強勢
劉思明：生物科技股反彈 啟明醫療強勢
周顯：洗錢難防 匯控不如撤出美國
周顯：洗錢難防 匯控不如撤出美國
湯文亮：從TikTok事件看民族尊嚴
湯文亮：從TikTok事件看民族尊嚴
128 WATERLOO示位亮相
128 WATERLOO示位亮相
話你知：萊蒙擁元朗上水3地盤
話你知：萊蒙擁元朗上水3地盤
麥明詩兄「龍牀盤」單位遭撻訂 262萬再放售
麥明詩兄「龍牀盤」單位遭撻訂 262萬再放售
上月800萬以下買賣2341宗 佔比68%新低
上月800萬以下買賣2341宗 佔比68%新低
灣仔凱利商廈單位 呎售1.43萬易手 創新高
灣仔凱利商廈單位 呎售1.43萬易手 創新高
內地虛實理財工具多 各有優劣 存入銀行夠穩陣 餘額寶日日有息收
內地虛實理財工具多 各有優劣 存入銀行夠穩陣 餘額寶日日有息收
灣區須知：電匯中銀快匯特快轉帳 3招兌換人民幣
灣區須知：電匯中銀快匯特快轉帳 3招兌換人民幣
第一太平袁志光：「活化工廈2.5」可大增住屋供應
第一太平袁志光：「活化工廈2.5」可大增住屋供應
工商舖市慘淡 建議減印花稅
工商舖市慘淡 建議減印花稅