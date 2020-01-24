傲寓50伙折實2.1萬 低同區新盤14% 128 WATERLOO加入新盤戰 擬下周開價

明報記者 林尚民、張允亭

位於福澤街8號的傲寓，毗鄰樓盤包括九建（0034）奧城．西岸，以及恒地利奧坊系列樓盤。傲寓首推50伙，包括23個開放式及27個1房單位，實用面積262至340方呎，以定價計平均實呎23,194元，扣除最高9.75%直減折扣後，整批折實平均實呎20,934元。相對恒地今年5月推出的利奧坊．曦岸，首批100伙折實平均24,260元，傲寓首推價位低約14%。

其士：開價因疫情有折讓

其士物業發展部總經理司徒世華稱，首批單位折實價介乎538.8萬至719.3萬元、折實實呎18,388至23,199元，售價最平為2樓D室開放式戶，實用262方呎，折實價538.8萬元、折實實呎20,565元。至於首推最平呎價單位是3樓E室，屬1房戶，實用340方呎，折實價625.2萬元、折實實呎18,388元，整批單位以折實價計，市值約3.3億元。其士物業發展部銷售及市場經理冼佩盈補充，集團已考慮到新冠疫情等因素，首批約有10%折讓，期後加推單位有機會加價，會於周末前收票，爭取本月底推售。

藝里坊‧2號次輪收800票超額10倍

事實上，多個市區盤相繼推出，內房萊蒙（3688）首個攻港項目、與俊和合作的何文田窩打老道新盤128 WATERLOO，最快下周開價。萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪指，預計首推單位不少於50伙，並以1房及2房為主，定價參考同區新盤。至於面積較大的3房及4房單位，擬以招標形式出售。

太古年底推EIGHT STAR STREET

港島戰線方面，恒地旗下西營盤藝里坊‧2號本周六將進行次輪銷售涉72伙，市場消息指，項目4日來累收逾800張入票，超額認購10倍。

另太古地產（1972）灣仔永豐街住宅項目，正式命名為EIGHT STAR STREET；太古地產住宅業務董事杜偉業指，項目提供37伙，由1房至3房，預計今年第四季推售，其中1房實用約430方呎、2房實用約500至580方呎、3房實用約900方呎，另頂層設2伙特色戶，預計2022年落成。除EIGHT STAR STREET外，太地亦籌備推出與信置（0083）、嘉里（0683）等合作的港鐵黃竹坑站第4期住宅項目，涉約800伙；柴灣商住項目則正與政府磋商補地價，料涉700至800伙。