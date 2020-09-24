湯文亮：從TikTok事件看民族尊嚴

十年後，我再見那位老闆時，他已經撈得風生水起，他見我滿面疑惑，主動解釋話自從那次之後，每一次同美國客人應酬，他會先去杜老誌揀一位小姐作為他的太太，美國客要唔要都冇所謂，不會喪失尊嚴。

倘接受交易 中國40年改革白做

很多人以為美國總統特朗普很貪心，想食咗TikTok ，其實，特朗普志不在此，華為才是他的目的，而中美雙方都以TikTok作為火力探索。美國方面，特朗普如上述客人一樣，在合約上盡情侮辱，如果中國接受，代表中國拋棄尊嚴，美國很快就會向華為下手；而在中國方面，借TikTok事件向世界揭露美國的貪婪，我估計中國是不會接受TikTok交易，除非合約有重大修改，大家千祈唔好以為美國禁止TikTok，損失的是中國人，其實，TikTok的投資者之中，有不少是美資基金，他們才是終極受害者。不過，無論如何，TikTok交易不能損民族尊嚴，如果接受一份喪失民族尊嚴的合約，中國這40年改革是白做了。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]