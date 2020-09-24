經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：洗錢難防 匯控不如撤出美國

【明報專訊】被爆出洗黑錢醜聞的銀行，並不止匯豐控股（0005），還有摩根大通、渣打（2888）、德意志、紐約梅隆等，還有好幾間，只是因為匯豐銀行在香港的聲名大，近日又有太多的壞新聞，因此被集中報道。騙徒名叫「Xu Ming」，看這名字，應是中國內地人，自稱在加州獲得碩士學位，身分之一是洛杉磯福音教會牧師。

銀行難完全避免接觸到黑錢

他透過臉書和YouTube網上研究會兜售的「雲端電腦的投資機會」，承諾的回報率是在100天之內，可獲得100%的回報，這種高回報率的騙局，對象當然是低下階層，主要是亞裔和拉丁裔人士，一共騙到了8000萬美元。就我所知的老千局成本，包括出糧給下線、「擺門」的燈油火蠟如租金、秘書、名車等，有一半至三成純利，已經很好了。幾年前，有一位姓「金」的前上市公司董事向我sell南非金礦，也保證一年有3至4倍利潤。

我看他坐七人車，戴名表，穿名牌西裝，也有不菲的成本，而且滿口英文，據說，他的拍檔都是半唐番，所以他也沒聽過我的大名。我心想，他的前女友連續遇上兩個渣男，運氣和眼光也算不佳了。說回這個Xu Ming，其實加州早在2013年9月已通知匯豐銀行，但直至2014年4月，美國證交會落案起訴騙徒後，匯豐才關閉他在香港的戶口。

照我說，做銀行，很難完全避免接觸到洗黑錢業務，匯豐在不久前才被美國罰了19億美元，倒不如索性關掉美國部分，更為划算！

[周顯 投資二三事]

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