劉思明：生物科技股反彈 啟明醫療強勢

恒指昨低開後反覆向下，早市最多跌156點、低見23,559點反彈，午後曾倒升78點回軟，回試23,660點有支持，收報23,742點，升25點；國指跌18點或0.19%。大市成交985億元，低於60天平均三成。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率48比52，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔約半成；陽燭對陰燭為42比58，大市升跌相若，買盤動力較強。

康寧傑瑞康方未確認轉強

行業表現參差，周期行業沽壓明顯，本報數據庫追蹤的30個行業，金屬及礦石跌逾2%表現最差，公路鐵路、中資金融、中資電力跌逾1%。醫藥保健、環保及新能源、教育做好升約2%，各有約九成股份上升，升勢全面。此外，原材料、紡織及服飾升逾1%，分別只有四成及六成股份上升。

醫藥股做好之外，生物科技、醫療B類股亦有反彈，康希諾（6185）昨升逾一成，但與其他大型生科股如康寧傑瑞（9966）、康方（9926）等都是低位反彈，尚未確認轉強；相比下，啟明醫療則明顯已扭轉跌勢。

啟明為主營經導管心臟瓣膜市場，目前有7款自主研發的心瓣膜組合，其中一款經導管主動脈瓣置換術的產品已上市，並在美國、歐盟及新興市場進行各類臨牀試驗和註冊申請。

啟明月初以每股64.19元（較當時股價折讓僅約2%）配售1850萬股H股，集資約11.88億元，以投資上游及下游公司及擴充設施；據港交所披露權益資料，富達藉是次配售增持1200萬股，佔H股持股量增至超過半成的披露水平達6.27%。

股價方面，該股早前升穿下降軌及50天線約73元，扭轉跌勢，並進一步攀升，上周升破80元後整固，暫受制87元，可候回落至83元以下吸納，低收80元止蝕。要注意，啟明為未有盈利醫療B類股，投機味重，要嚴守止蝕。

大唐新能源向上突破 1.5元料有阻力

此外，新能源強勢，除了上周提到信義系兩股信義光能（0968）、信義能源（3868）持續強勢，大唐新能源昨創52周新高，可以留意。近一年多先後有新能源經營商提出或計劃私有化，包括中國電力清潔能源、華能新能源、華電福新（0816）、京能潔能（0579）等；華能新能源最終成功以市帳率約1倍私有化，華電福新則提出市帳率約0.86倍私有化。現時大唐新能源市帳率約0.71倍，加上上半年業績理想，股價受到支持。

走勢上，6月以來，大唐新能源拾級向上，昨天升穿8月高位1.25元，呈向上突破，上望1.4元、1.5元料有阻力；入市低收1.2元先後離場。

[劉思明 數據尋寶]