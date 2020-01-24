張兆聰：前期熱門股回升尋寶 小注IGG

納指強力反彈，由周一即市低位到周二收市已上升達5％。周二領軍的是亞馬遜，外媒引述亞馬遜內部電郵，指受到疫情而延期的會員日（Prime Day），將於10月13日至14日舉行。這個當然是好消息，但是否值得納指升5％就很難說。全球股市由好淡爭持，逐漸變成雙方都觀望，成交額不斷減少，股價對消息非常敏感。投資者策略都轉為短炒，往往一個消息就大幅炒上，但很快又無以為繼。美股相對較好，大升後也比較少立即急挫（NIKOLA是少數例外），港股這邊漸由北水主導，炒作兇狠，拉升時勢頭極強，但股價話變就變。就算不是「殺豬」（近期A股的熱門詞，意指大幅拉升、吸引散戶游資大舉進後便快速拋售，連續多個跌停），波動性也以10％起跳，短炒為主的投資者多會被震走，很難操作。

波動性增大 短炒易被震走

一個例子是玖龍紙業（2689）。本欄過去兩周也不斷提及紙業股強勢，玖紙率先上揚，理文（2314）就發力追落後。前者由8月下旬的8元邊起步，到上周升至10.5元，幅度達30％，到本周一及周二、公布全年業績前夕就插水式下跌，兩日瀉逾10％。

玖紙6月底止全年純利增長7％，每股盈利0.89元人民幣，優於市場預期。但歷史市盈率估值達10倍，以集團歷史估值區間來看已偏貴，這可能是春江鴨在績前拋售的原因。

玖紙預期毛利和市場份額可進一步改善，這可能是股價昨日大升的原因。龍頭周期股的設局是吸引的，一方面，疫情令很多中小型競爭對手消失，供應減少，當疫情緩和需求回復正常，供需失衡刺激價格抽升，並且具備可持續性。這個設局放諸玻璃、造紙、航運等多個行業皆適用。問題是，市場會給予毛利率處於高位的周期股多少市盈率？現水平已反映了供求持續失衡，要股價更上一層樓，便要需求更強、將產品價格推得更高。若進入後周期升浪，升勢急勁，風險也特別高。

IGG候低8.5元入市博反彈

Sensor Tower最新推出的Game Taxonomy（遊戲分類）工具顯示，2020年第二季度，海外策略手游的總收入達到24.6億美元，同比增長26%。美國策略手游市場收入榜前10中，中國廠商開發作品達到7款，IGG旗下《王國紀元》升至第七。在歐洲市場中，《王國紀元》則是維持排第七名。集團收入仍是依靠《王國紀元》，佔上半年收入84％，核心淨利潤為7850萬美元。《王國紀元》早於2016年推出，2019年步入低潮期，但今年2月份流水開始止跌回升，7月份突破6000萬美元，創歷史新高，月活躍用戶數升至超過1300萬，較2019年底增加58.5％。

以2017至18年高峰期來看，IGG當時股價主要處於8元至12元，現在《王國紀元》再闖高峰，股價應有條件在此區間徘徊。IGG股價在8月見頂後隨大市回落，於8.2元水平見支持，近日回升反映買盤重臨，可候低於8.5元附近小注入市博反彈。

[張兆聰 還看今朝]