經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：前期熱門股回升尋寶 小注IGG

【明報專訊】恒指升25點，收報23,742點，成交金額984億元。美國科技股反彈，納指周二晚大升1.7％，執筆時道指期貨發力升近1％，美股回穩之勢漸成。但全球股市實在分化，昨日早上日韓台股市全跌，午後回升，歐洲股市則大幅反彈。當前股市炒作較為短線，前期熱門股由低位回升是尋寶的方向，IGG（0799）可小注。

納指強力反彈，由周一即市低位到周二收市已上升達5％。周二領軍的是亞馬遜，外媒引述亞馬遜內部電郵，指受到疫情而延期的會員日（Prime Day），將於10月13日至14日舉行。這個當然是好消息，但是否值得納指升5％就很難說。全球股市由好淡爭持，逐漸變成雙方都觀望，成交額不斷減少，股價對消息非常敏感。投資者策略都轉為短炒，往往一個消息就大幅炒上，但很快又無以為繼。美股相對較好，大升後也比較少立即急挫（NIKOLA是少數例外），港股這邊漸由北水主導，炒作兇狠，拉升時勢頭極強，但股價話變就變。就算不是「殺豬」（近期A股的熱門詞，意指大幅拉升、吸引散戶游資大舉進後便快速拋售，連續多個跌停），波動性也以10％起跳，短炒為主的投資者多會被震走，很難操作。

波動性增大 短炒易被震走

一個例子是玖龍紙業（2689）。本欄過去兩周也不斷提及紙業股強勢，玖紙率先上揚，理文（2314）就發力追落後。前者由8月下旬的8元邊起步，到上周升至10.5元，幅度達30％，到本周一及周二、公布全年業績前夕就插水式下跌，兩日瀉逾10％。

玖紙6月底止全年純利增長7％，每股盈利0.89元人民幣，優於市場預期。但歷史市盈率估值達10倍，以集團歷史估值區間來看已偏貴，這可能是春江鴨在績前拋售的原因。

玖紙預期毛利和市場份額可進一步改善，這可能是股價昨日大升的原因。龍頭周期股的設局是吸引的，一方面，疫情令很多中小型競爭對手消失，供應減少，當疫情緩和需求回復正常，供需失衡刺激價格抽升，並且具備可持續性。這個設局放諸玻璃、造紙、航運等多個行業皆適用。問題是，市場會給予毛利率處於高位的周期股多少市盈率？現水平已反映了供求持續失衡，要股價更上一層樓，便要需求更強、將產品價格推得更高。若進入後周期升浪，升勢急勁，風險也特別高。

IGG候低8.5元入市博反彈

Sensor Tower最新推出的Game Taxonomy（遊戲分類）工具顯示，2020年第二季度，海外策略手游的總收入達到24.6億美元，同比增長26%。美國策略手游市場收入榜前10中，中國廠商開發作品達到7款，IGG旗下《王國紀元》升至第七。在歐洲市場中，《王國紀元》則是維持排第七名。集團收入仍是依靠《王國紀元》，佔上半年收入84％，核心淨利潤為7850萬美元。《王國紀元》早於2016年推出，2019年步入低潮期，但今年2月份流水開始止跌回升，7月份突破6000萬美元，創歷史新高，月活躍用戶數升至超過1300萬，較2019年底增加58.5％。

以2017至18年高峰期來看，IGG當時股價主要處於8元至12元，現在《王國紀元》再闖高峰，股價應有條件在此區間徘徊。IGG股價在8月見頂後隨大市回落，於8.2元水平見支持，近日回升反映買盤重臨，可候低於8.5元附近小注入市博反彈。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

和黃成都被指囤地禁融資 鬧羅生門 長實：已出售相關公司 禹洲：禁令針對原股東
和黃成都被指囤地禁融資 鬧羅生門 長實：已出售相關公司 禹洲：禁令針對原股東
逐步售「磚頭」 集中做零售
逐步售「磚頭」 集中做零售
樂享首掛跌6% 頂頭槌料蝕逾4萬
樂享首掛跌6% 頂頭槌料蝕逾4萬
螞蟻傳港籌1365億 不引基礎投資
螞蟻傳港籌1365億 不引基礎投資
花旗：匯控倘列清單 或須沽交行
花旗：匯控倘列清單 或須沽交行
加拿大BMO傳撤出港ETF市場 華夏接手
加拿大BMO傳撤出港ETF市場 華夏接手
東亞擬拆售壽險業務 基金Elliott支持 市場估值約46.5億元 中資接貨機會大
東亞擬拆售壽險業務 基金Elliott支持 市場估值約46.5億元 中資接貨機會大
李澤楷旗下富衛傳最快明年港上市
李澤楷旗下富衛傳最快明年港上市
花旗：本港千萬富翁回升至50.4萬人
花旗：本港千萬富翁回升至50.4萬人
攜程數據顯示 自由行解禁澳門遊搜索量飈
攜程數據顯示 自由行解禁澳門遊搜索量飈
長實入稟追寶珀逾276萬欠租等費用
長實入稟追寶珀逾276萬欠租等費用
羅兵咸：下半年內銀盈利受壓
羅兵咸：下半年內銀盈利受壓
金發局倡引Ａ股衍生產品 分段拓「窩輪通」 港交所表歡迎
金發局倡引Ａ股衍生產品 分段拓「窩輪通」 港交所表歡迎
光大實業董事長朱慧民 涉嫌嚴重違紀違法受查
光大實業董事長朱慧民 涉嫌嚴重違紀違法受查
Tesla超平版料20萬有找 需3年面世遜預期 昨開市續跌7%
Tesla超平版料20萬有找 需3年面世遜預期 昨開市續跌7%
歐洲PMI全跌 疫情打擊復蘇
歐洲PMI全跌 疫情打擊復蘇
芝商所年內推水期貨 資源短缺冀對冲水價
芝商所年內推水期貨 資源短缺冀對冲水價
李曉佳：施政報告近了 現放鬆樓按「大合奏」
李曉佳：施政報告近了 現放鬆樓按「大合奏」
技術取勝：IGG料9.6元沽壓較大
技術取勝：IGG料9.6元沽壓較大
北水湧農夫山泉 董事長鍾睒睒成中國首富
北水湧農夫山泉 董事長鍾睒睒成中國首富
安盛在家工作調查 一半受訪者：科技添困擾
安盛在家工作調查 一半受訪者：科技添困擾
劉思明：生物科技股反彈 啟明醫療強勢
劉思明：生物科技股反彈 啟明醫療強勢
周顯：洗錢難防 匯控不如撤出美國
周顯：洗錢難防 匯控不如撤出美國
湯文亮：從TikTok事件看民族尊嚴
湯文亮：從TikTok事件看民族尊嚴
傲寓50伙折實2.1萬 低同區新盤14% 128 WATERLOO加入新盤戰 擬下周開價
傲寓50伙折實2.1萬 低同區新盤14% 128 WATERLOO加入新盤戰 擬下周開價
128 WATERLOO示位亮相
128 WATERLOO示位亮相
話你知：萊蒙擁元朗上水3地盤
話你知：萊蒙擁元朗上水3地盤
麥明詩兄「龍牀盤」單位遭撻訂 262萬再放售
麥明詩兄「龍牀盤」單位遭撻訂 262萬再放售
上月800萬以下買賣2341宗 佔比68%新低
上月800萬以下買賣2341宗 佔比68%新低
灣仔凱利商廈單位 呎售1.43萬易手 創新高
灣仔凱利商廈單位 呎售1.43萬易手 創新高
內地虛實理財工具多 各有優劣 存入銀行夠穩陣 餘額寶日日有息收
內地虛實理財工具多 各有優劣 存入銀行夠穩陣 餘額寶日日有息收
灣區須知：電匯中銀快匯特快轉帳 3招兌換人民幣
灣區須知：電匯中銀快匯特快轉帳 3招兌換人民幣
第一太平袁志光：「活化工廈2.5」可大增住屋供應
第一太平袁志光：「活化工廈2.5」可大增住屋供應
工商舖市慘淡 建議減印花稅
工商舖市慘淡 建議減印花稅