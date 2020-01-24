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經濟
2020年9月24日星期四
技術取勝
投資策略
和黃成都被指囤地禁融資 鬧羅生門 長實：已出售相關公司 禹洲：禁令針對原股東
逐步售「磚頭」 集中做零售
樂享首掛跌6% 頂頭槌料蝕逾4萬
螞蟻傳港籌1365億 不引基礎投資
花旗：匯控倘列清單 或須沽交行
加拿大BMO傳撤出港ETF市場 華夏接手
東亞擬拆售壽險業務 基金Elliott支持 市場估值約46.5億元 中資接貨機會大
李澤楷旗下富衛傳最快明年港上市
花旗：本港千萬富翁回升至50.4萬人
攜程數據顯示 自由行解禁澳門遊搜索量飈
長實入稟追寶珀逾276萬欠租等費用
羅兵咸：下半年內銀盈利受壓
金發局倡引Ａ股衍生產品 分段拓「窩輪通」 港交所表歡迎
光大實業董事長朱慧民 涉嫌嚴重違紀違法受查
Tesla超平版料20萬有找 需3年面世遜預期 昨開市續跌7%
歐洲PMI全跌 疫情打擊復蘇
芝商所年內推水期貨 資源短缺冀對冲水價
張兆聰：前期熱門股回升尋寶 小注IGG
李曉佳：施政報告近了 現放鬆樓按「大合奏」
技術取勝：IGG料9.6元沽壓較大
北水湧農夫山泉 董事長鍾睒睒成中國首富
安盛在家工作調查 一半受訪者：科技添困擾
劉思明：生物科技股反彈 啟明醫療強勢
周顯：洗錢難防 匯控不如撤出美國
湯文亮：從TikTok事件看民族尊嚴
傲寓50伙折實2.1萬 低同區新盤14% 128 WATERLOO加入新盤戰 擬下周開價
128 WATERLOO示位亮相
話你知：萊蒙擁元朗上水3地盤
麥明詩兄「龍牀盤」單位遭撻訂 262萬再放售
上月800萬以下買賣2341宗 佔比68%新低
灣仔凱利商廈單位 呎售1.43萬易手 創新高
內地虛實理財工具多 各有優劣 存入銀行夠穩陣 餘額寶日日有息收
灣區須知：電匯中銀快匯特快轉帳 3招兌換人民幣
第一太平袁志光：「活化工廈2.5」可大增住屋供應
工商舖市慘淡 建議減印花稅
技術取勝：IGG料9.6元沽壓較大
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【明報專訊】富智康250天線關鍵（圖）
波司登或挑戰高位2.6元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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