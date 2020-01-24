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歐洲PMI全跌 疫情打擊復蘇

【明報專訊】美國、歐洲多國及歐元區昨日公布9月採購經理指數（PMI），歐洲多國及歐元區9月PMI遜於市場預期，當中歐元區綜合PMI報50.1，初步數據顯示，由於各國面臨第二波新冠病毒疫情，令9月歐元區商業活動受打擊，服務業PMI顯著下跌拖累綜合PMI表現。美國9月綜合PMI報54.4，較上月的54.6下跌0.2點。

美製造業PMI報53.5 20月高

美股三大指數昨晚開市表現不一，道指及標普500指數輕微高開；納指低開0.12%，美國9月服務業PMI報54.6略勝預期；製造業PMI報53.5符合預期，創20個月以來新高，至晚上10時半，道指輕微向上，納指及標普分別跌0.7%及0.3%。

德國、法國及英國的9月綜合PMI分別報53.7、48.5及55.7，表現均遜市場預期，亦較8月有所下跌。據《CNBC》報道，歐元區9月綜合PMI為50.1，如低於50反映經濟正在收縮。歐元區9月服務業PMI報47.6，貿易活動跌至4個月以來低位，市場原先預期維持8月50.5水平；製造業PMI報53.7，遠高過市場預期的51.9，更創31個月新高。

德國經濟回升速度放緩

IHS Markit報告指出，法國製造業產出未能完全抵消服務業活動急劇下降，令9月綜合PMI由51.6降至48.5，是4個月以來首次下跌。德國方面，經濟反彈速度有所放緩，PMI由8月的54.4微跌至53.7。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson指出，市場關注9月的數據疲弱，會否延伸至第4季，意味第3季短暫反彈後再陷入衰退。歐元區工廠報告指需求增長推動產量增長，尤其是出口市場和許多國家零售業重新開放，但面對面的消費行業受疫情打擊，服務業已陷入衰退。

分析：歐元區經濟反彈消失

最新經濟數據亦令經濟學家對歐元區未來數季的表現持謹慎態度，Capital Economics的分析師指出，9月份歐元區PMI進一步下跌，反映經濟活動的初步反彈已不再存在，隨着新的封鎖措施，經濟復蘇或出現逆轉風險。

另外，強生公司表示，其新冠病毒疫苗開始作6萬人臨牀試驗，是美國第四隻進入最後階段試驗的疫苗。該股昨日開市升2.4%，其後升幅收窄。

（綜合報道）

[國際金融]

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