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Tesla超平版料20萬有找 需3年面世遜預期 昨開市續跌7%

【明報專訊】美國電動車公司特斯拉（Tesla）周二（22日）舉行股東大會及「電池日」，創辦人馬斯克（Elon Musk）在會上表示，未來3年內將推出平價電動車款，估計提供全自動駕駛並使用自研電池，售價為現時入門版Model 3的一半，僅2.5萬美元（約19.4萬港元）便有交易。消息一度帶動特斯拉在周二盤後股價上揚，惟3年時間超出市場預期，拖累Tesla昨晚早段股價低見395.15美元，跌6.9%。

馬斯克在會上表示，因應現時公司未有「平價、人人都能負擔得起」的車款，計劃藉生產性能更強大、續航力更持久，以及成本更低的電動車電池，以降低成本。

現入門版Model 3售39萬

惟新車及電池的設計和製程仍在研發當中，拖累Tesla周二盤後股價大跌6.9%至395.08元，市值蒸發200億美元，更較周一（21日）收盤市值挫500億美元。事實上，Tesla在推出入門版Model 3時，目標造價3.5萬美元，惟一直未能兌現；去年該車款平均售價約5萬美元（約39萬港元）。

Tesla促頒令美對華關稅非法

受新冠病毒疫情影響，Tesla在美工廠暫時關閉，馬斯克形容今年是「Tesla經營多年以來最艱難的一年」，但公司仍可以連續4個季度錄得盈利，對全年表現充滿信心，預計今年的交車量升幅可達三至四成，較本年初指引的36%有所上調。此外，馬斯克更表示，其最終目標冀達到年產2000萬輛，相當於大眾汽車（Volkswagen）去年銷量的兩倍；而上海工廠產量料在未來數年，增加至年產100萬輛。

另外，彭博昨晚報道，特斯拉周一在紐約國際貿易法院興訟，要求頒令宣布美國對華關稅為非法，並退還其已付款項目支付利息。2019年初，特斯拉還曾要求特朗普政府豁免於上一年8月份加徵在其中國產車載電腦「大腦」（brain）上的25%關稅，稱該關稅加徵威脅到了公司的利益。

Nike季績遠勝預期 股價續升一成

另外，運動用品公司Nike公布上季業績，主要受海外需求逐步回升帶動，收入及盈利遠勝市場預期。收入雖按年微跌1%至106億美元，仍高於市場估計的91.1億美元。每股盈利95美仙，遠勝預期的47美仙。該股股價周二盤後飈升15%。昨晚開市初段升9%，報127.5美元。

Nike行政總裁多納霍（John Donahoe）稱，「沒有人能跟上我們的步伐」，指新產品的推出未有受疫情影響。公司預計，今個財年收入將有高單位數至低雙位數的增長。隨疫情平穩，Nike表示，即使全球絕大多數門市都已經重啟，客流量仍低於往年情况。

（綜合報道）

[國際金融]

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