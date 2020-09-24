經濟

金發局倡引Ａ股衍生產品 分段拓「窩輪通」 港交所表歡迎

【明報專訊】金發局昨日發表《拓展A股市場聯通渠道》報告，建議將滬深港通擴大至本港衍生產品市場。報告建議，第一階段可先引入與A股或A股相關指數掛鈎的衍生產品在香港上市，例如窩輪。待時機成熟後，逐漸擴展讓滬深港通南向交易可買賣香港衍生產品。金發局表示，分階段實施這些建議，將讓內地在可控的環境下，利用香港衍生產品市場，逐漸推動上市A股股權衍生品市場發展，拓闊國際投資者參與A股市場。

明報記者 歐陽偉昉

金發局建議，第一階段會引入簡單易懂的產品如認股權證，或與流動性最高的滬深股通A股掛鈎的上市衍生產品作為開始。待市場順利運行，給予內地監管機構有足夠信心，可逐漸允許「北水」投資於與合資格資產掛鈎的香港上市衍生產品，建議可從專業投資者開始，其後擴展範圍至允許零售投資者參與。

港交所（0388）表示，歡迎金發局的建議，期待與監管機構和業界伙伴繼續緊密合作，進一步完善香港市場的產品組合，並持續推動兩地金融市場的互聯互通。

金發局上市結構性產品（A股）工作小組成員蕭乃瑩表示，建議第一階段先行A股相關衍生產品，是因為認股權證現已有監管架構，零售投資者對之認識比較深，有助其風險管理或參與市場。目前市場交易系統可支持與外地市場聯接，也有互聯互通的法律框架，只需再進一步提升便能支援。

工作小組料可增北向交易量4.9%

金發局預期，發行商就衍生產品在其A股持貨進行對冲活動，可增加北向交易量4.9%，讓內地期貨市場流動性增加約15.8%，以及令A股市場每年投資增加約380億元人民幣。蕭乃瑩指出，以目前滬深股通每日用量而言，暫無需要擴容。工作小組成員馬紹基表示，該工作小組成員已包括港交所和發行商代表，亦有就內容與財庫局溝通。

法巴：南向交易符內地投資者需求

法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩表示，雖然港股目前只有反向ETF可對冲A股市場，但其實香港有衍生產品市場，也有滬深股通渠道，發行商可在A股市場買賣現貨和股指期貨，發行對冲A股市場的產品，惟現時只是受監管所限未能做到。

他指出，若南向交易可以實行，內地投資者便可以買香港的衍生產品，對冲經滬深港通購買的港股，以至本身A股市場的風險，呼應內地投資者需求。目前A股禁止即日交易，金發局指出，發行商不能通過買賣相關A股，實時匹配衍生產品的風險頭寸，或未能提供具吸引力的買賣價差。黃集恩指出，發行產品時會考慮是否有足夠的持貨，需要時可買賣持貨為衍生工具對冲，因此認為影響不會太大。

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