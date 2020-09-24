攜程數據顯示 自由行解禁澳門遊搜索量飈

女遊客在澳門遊搜索中佔比50.68%，男遊客佔比49.32%。70後、80後及90後佔比分別達30.81%、28.85%及23.67%。澳門高星級酒店訂單預訂量按月增加50%。威尼斯人、巴黎人、四季酒店、瑞吉酒店及喜來登大酒店是用戶預訂的熱門酒店。該等酒店全部為金沙中國（1928）名下物業之內。金沙昨日收市報30.9元，升0.49%。

高星級酒店預訂量按月增50%

澳門酒店旅業商會會長張健中昨日接受澳門媒體訪問時表示，今年情况較特殊，難以預測整體酒店預訂率。

此外，澳門媒體引述國航（0753）旗下澳門航空主席兼總經理陳洪稱，預料10月份航班預訂情况可以回復去年同期的30%至40%，隨着疫情緩和及政府未來進行宣傳澳門的活動，料未來航班預訂逐步增長，但難以估計何時回復正常。澳門航空在上半年整體收入按年大跌90%，旅客量按年大減98%，目前黃金周航班預訂僅約20%，比預期稍低，卻比最差時回升2至3倍。現時國航在澳門航空持股66.8995%權益。