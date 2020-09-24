花旗：本港千萬富翁回升至50.4萬人

淨資產值中位數升4.3％

花旗指出，推算去年千萬富翁人數達41.3萬，較2018年的51.1萬人高位跌19%。不過，截至今年5月，推算今年千萬富翁有50.4萬人，較去年回升22%。李貴莊指過去一年港股有輕微升幅，但因為大市不明朗因素，令調查人士對淨資產的估算較悲觀，而環球曾出現大跌市，而不少國家的早期推出救市措施，改善投資者信心，令受訪者對淨資產的估算有所改善。

有79％受訪者看淡未來12個月的樓市，較2018年升7個百分點，而有意置業和認為是一個置業時機分別為9％和13％，各升7個百分點，指千萬富翁會繼續保持一個觀望的態度。李貴莊提及，隨第三波疫情受控，可能會釋放樓市積壓的需求，預期現在到年底住宅樓價有5％的潛在升幅，亦會因應疫情而有變動。該行綜合上市公司每股盈利預測、市場電力需求及廣義貨幣供應增長等數據，估計內地和香港的股市有上升的空間，恒指12個月的目標價上調至28,401點，而國企指數和滬深300指數，目標價分別上調至11,324點及5119點。