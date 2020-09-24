經濟

東亞擬拆售壽險業務 基金Elliott支持 市場估值約46.5億元 中資接貨機會大

【明報專訊】東亞銀行（0023）完成策略檢討，昨宣布擬出售其壽險業務，市場估計作價或達6億美元（約46.5億港元）。東亞表示，是次重組可以提高該行業務價值，改善銀行財務狀况，並使管理團隊專注於香港及中國內地銀行核心業務，又指有關決定已獲得基金股東Elliott的支持。有分析指出，東亞出售壽險業務有助減低資本壓力，投放更多資源在金融科技上，並估計東亞人壽由中資接貨的機會甚大。

明報記者 溫藹紅

東亞昨日一度漲逾4%，惟午後股價回落，收市升1.4%，報15.88元。今年3月初，東亞已宣布將對業務和資產組合進行全面檢討，並聘請高盛出任財務顧問。東亞昨午公布評估結果，宣布將出售旗下東亞人壽（見表1）。東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌於公告中稱，出售東亞人壽能讓該行專注於香港和內地的核心銀行業務，又指「東亞人壽日後藉着與東亞銀行建立銀行保險業務的伙伴關係，將產生協同效益，讓東亞人壽的業務發展得到額外的支持」。

東亞：能專注中港核心銀行業務

近年先後有不少香港保險業賣盤，包括富通保險、大新人壽（現稱「泰禾人壽」）等，作價均超逾100億元（見表2）。東亞人壽主要為香港的個人及企業客戶提供壽險產品，該公司於2019年保費收入為48億元。東亞表示，其將尋求簽訂長期獨家保險分銷協議，透過該行分銷平台，為特定保險公司分銷保險產品，從而獲取持續的收入來源。東亞基金股東Elliott聯席行政總裁兼投資總監Jonathan Pollock稱，出售東亞人壽「將是好的第一步」，期待繼續與銀行對話，並將跟進有關檢討的其他重點結論，為股東創造價值。

Elliott：出售「將是好的第一步」

海通發表報告，估計東亞人壽的潛在買家，或需以35億元的支付代價，與銀行簽訂一份為期15年的銀保分銷協議，相當於年費2.33億元，約佔東亞去年保險淨利潤的28.2%。海通將維持對東亞銀行「跑輸大市」評級，目標價12.25元。瑞銀指出，東亞檢討後出售項目較預期小，同時由於市場對出售項目已有充分預期，估計行動對股價影響不大。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，東亞人壽規模不大，出售時估值未必太高，並估計由中資企業接貨的機會甚大。他又稱，東亞近年在內地業務表現一般，本港經濟又未見樂觀，因此認為東亞出售非核心業務有助其減低資本壓力，加上虛擬銀行的推出，該行未來或將投放更多資源在金融科技發展上。

相關字詞﹕拆售 賣盤 虛擬銀行 保險業務 林樵基 東亞人壽 壽險 東亞銀行

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