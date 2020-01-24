經濟

加拿大BMO傳撤出港ETF市場 華夏接手

【明報專訊】繼領航集團後，再有外資擬撤出香港ETF市場。據英國《金融時報》報道，加拿大的BMO環球資產管理計劃撤出香港ETF市場，7隻ETF將由華夏基金接手。BMO及華夏都沒有回覆《金融時報》的查詢。

目前BMO在港有7隻ETF，包括BMO納斯達克100 ETF（3086）、BMO亞洲高息股ETF（3145）、BMO亞洲美元投資級別債券ETF（3141）、BMO香港銀行股ETF（3143）、BMO MSCI亞太房地產ETF（3121）、BMO MSCI歐洲優勢股票（美元對冲）ETF（3165）及BMO MSCI日本股票（美元對冲）ETF（3160）。據聯交所資料，截至昨晚上述ETF的資產管理規模（AUM）共有28.45億元，昨日合共成交額只有299萬元。

AUM合共28億

昨成交不足300萬

《金融時報》引述消息人士指，BMO認為其難以有持續的資產去支持這批ETF，這批ETF當中，規模最小的BMO MSCI亞太房地產ETF，資產總值只有819.2萬元。

目前本港有近30個ETF發行商，但只有6家的總資產規模超過10億元，華夏基金是第五大發行商，它將接手BMO的ETF，BMO正在草擬交易細節。

BMO在香港同時營運一隻互惠基金，其母公司加拿大滿地可銀行有在港經營私銀業務，預計這些都不會受影響。

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