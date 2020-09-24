經濟

花旗：匯控倘列清單 或須沽交行

【明報專訊】盛傳將會被中國納入不可靠實體清單的匯控（0005）繼續受壓，昨日一度低見27.5元，跌穿2009年的「世紀供股價」28元，但低位見買盤支持，收市倒升0.17%，報28.75元，北水亦淨買入逾9000萬元。花旗報告認為，如果匯控真的被納入不可靠實體清單，最壞情况是被迫撤出內地投資，包括放棄交行（3328） 持股。

北水撈底 淨流入逾9000萬

破「供股價」後倒升0.17%

匯控昨日開市後半小時即跌穿世紀供股價28元，見27.5元的1995年5月後新低，不過買盤亦開始低位湧現，半日重上28元，收市報28.75元，倒升0.17%；已經連續兩日淨沽匯控的北水，昨日也錄得9037萬元的淨買入。

會否被中國納入不可靠實體清單是匯控當前一大隱憂，花旗報告指，現時匯控在內地的業務不大，貸款比重約4%，收入佔集團收入約中單位數，以及稅前盈利10%至15%之間。不過，一旦被納入清單內，即使官方沒有太多嚴厲措施，匯控於內地的業務與交易仍難免受負面影響，香港的內地客戶亦會避免與匯控進行不必要交易。花旗評估，最差情况下，匯控可能要被迫出售內地資產，例如交行股權。

渣打涉足一帶一路多

花旗料風險較小

報告又指出，渣打（2888）的內地業務佔比與匯控相若，但該行在一帶一路融資上積極參與，相對而言面對的內地政治風險較小。至於其他港銀，股價亦有可能於未來數周受政治風險拖累。花旗給予匯控目標價34.6元，評級中性；恒生（0011）目標價105元，評級沽售；渣打則給予目標價56.1元，評級買入；至於中銀香港（2388）目標價為23.2元，評級中性。

港股在匯控拖累下早段曾顯著走低，隨着匯控回穩，恒指亦倒升，收市報23,742點，升25點或0.11%，終止兩連跌，成交金額984億元；國指跌18點或0.19%，報9558點；恒生科技指數收報7298點，升0.9%，繼續跑贏大市。恒指夜期昨晚再跌，至11時半報23,535點，低水208點。

個別板塊方面，國家主席習近平昨日強調要推動體育產業高質量發展，加上Nike季度業績勝預期，中國銷售增長強勁，利好體育股表現，安踏（2020）及中國動向（3818）升逾4%；李寧（2331）亦有3.3%升幅（見表）。

相關字詞﹕體育股 恒指 不可靠實體清單 世紀供股價 匯控

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