螞蟻傳港籌1365億 不引基礎投資

該消息人士解釋，螞蟻已評估投資者需求，有信心香港部分的IPO可在無基礎投資者的情况下完成。在港首次上市的大型新股不引入基礎投資者，上一個成功案例要追溯至去年9月底的百威亞太（1876）。該消息人士解釋，螞蟻於A股科創板方面則傾向於引入大型投資者，是為了緩衝潛在的價格波動。消息續指，螞蟻計劃發售公司股份的11%至15%，上市估值約為2500億美元（約為1.95萬億港元）。

科創板共8戰略投資者

螞蟻前日（22日）上載A股招股書註冊稿，顯示其科創板IPO共有8名戰略投資者，全部為上市開放型基金認購。8間基金公司包括易方達、匯添富、華夏等，且其中5家基金已確定將由螞蟻集團旗下基金分銷平台發售。招股書同時披露，今年首3季，螞蟻預計營業收入錄1145億至1175億元人民幣，按年增38%至42%，料毛利668億至690億元人民幣，按年增67%至73%。