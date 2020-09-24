經濟

螞蟻傳港籌1365億 不引基礎投資

【明報專訊】全球最大「獨角獸」螞蟻集團上市再有進展。彭博社昨夜引述消息人士稱，螞蟻集團本次上市「A+H」兩地集資將各佔一半，共集資350億美元（約為2730億港元），即在中港分別集資175億美元（約為1365億港元）。此外，因對公司股份的需求有信心，香港上市部分計劃不引入基礎投資者。

該消息人士解釋，螞蟻已評估投資者需求，有信心香港部分的IPO可在無基礎投資者的情况下完成。在港首次上市的大型新股不引入基礎投資者，上一個成功案例要追溯至去年9月底的百威亞太（1876）。該消息人士解釋，螞蟻於A股科創板方面則傾向於引入大型投資者，是為了緩衝潛在的價格波動。消息續指，螞蟻計劃發售公司股份的11%至15%，上市估值約為2500億美元（約為1.95萬億港元）。

科創板共8戰略投資者

螞蟻前日（22日）上載A股招股書註冊稿，顯示其科創板IPO共有8名戰略投資者，全部為上市開放型基金認購。8間基金公司包括易方達、匯添富、華夏等，且其中5家基金已確定將由螞蟻集團旗下基金分銷平台發售。招股書同時披露，今年首3季，螞蟻預計營業收入錄1145億至1175億元人民幣，按年增38%至42%，料毛利668億至690億元人民幣，按年增67%至73%。

相關字詞﹕A股 科創板 上市 螞蟻集團

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