樂享首掛跌6% 頂頭槌料蝕逾4萬

嘉和生物首日招股

超購211倍

樂享昨日最高曾升2.8%，見2.96元，全日成交14.82億元。事實上，由於派貨較少，樂享首日要升八成、即至5.17元以上，大戶才可打和。

近期仍不斷有新股接力招股，未盈利生科股嘉和生物（6998）昨首日招股，定價介乎20.3元至24元，入場費12,120.92元。本報統計8間券商數據，券商提供息率較此前更高，普遍接近3厘，但嘉和首日仍錄得609.06億元孖展認購，該股公開發售集資額2.88億元，僅計孖展，公開發售超購210.5倍。

根據招股書，嘉和產品管線共有15款靶向候選藥物。公司主攻乳腺癌療法，其中有4款關鍵藥物均是針對此症狀。公司本次上市引入12名基石投資者，部分為前期投資者再加碼投資，例如高瓴資本等。

值得留意的是，公司亦引入3間保險公司作為基石投資，包括中國太保（2601）、平保（2318）旗下投資公司，以及雲鋒（0376）旗下萬通保險。

寶尊電商定價82.9元

較美股有3.5%折讓

昨日截止招股的寶尊電商（9991）同日公布，第二上市方面定價為82.9元，早前公布的定價上限則為103.9元。公司指出，本次上市淨集資約33.16億元，已授出超額配股權，最多再發行600萬股。截至昨夜10時，寶尊美股報33.24美元，升1.23%。每份ADR相當於3股港股，港股定價兌美股有3.5%折讓。

雅各臣（2633）昨日公布，建議分拆集團品牌醫療保健業務「健倍苗苗」於聯交所主板上市，方式將以部分實物分派予合資格股東，部分在港發售新股進行。公司同日已向聯交所遞交上市申請。