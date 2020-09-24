經濟

逐步售「磚頭」 集中做零售

【明報專訊】長和系近年在內地惹來不少風雨，其中最廣受討論的，相信是集團創辦人李嘉誠退休前後，有內地輿論直指他撤資中國，甚至揚言「別讓李嘉誠跑了」，罕有惹來李嘉誠長文回應。不過，長和系近年在內地主力發展零售業務及有限度地參與新基建項目，與早年動輒過百億元投資「磚頭」地產項目策略有別，難免每次一出售項目即招來風風雨雨。

長和系在過去7年，先後出售內地多個地產項目，當中包括和黃時代遺留的廣州西城都薈、上海東方匯經中心、上海世紀匯及成都南城都匯等，共套現約431.58億元（見表2），惹人注目，引來內地輿論將矛頭指向李嘉誠，大肆炮轟他撤資。近期亦有報道指，長和系醞釀出售北京及上海的項目予融創（1918），涉資500億元人民幣，不過目前尚只聞樓梯響。

過往長和系在內地市場以參與地產發展為主，通常透過和黃買賣，後期更見長實與和黃合資發展項目，很多時各佔一半權益。隨着長和系近年偏向分散於不同國家或地域投資及穩定收益，及於2016年完成世紀大重組，在內地的重心亦由「磚頭」漸漸轉變成擴大零售業務為主軸，並且啟動吉林省智慧能源等基建投資。相比之下，舊有長實和黃時代或合資、規模逾百億的地產項目，難免樹大招風而遭內地輿論抨擊。

相關字詞﹕和黃 融創 李嘉誠 長和

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