經濟

和黃成都被指囤地禁融資 鬧羅生門 長實：已出售相關公司 禹洲：禁令針對原股東

【明報專訊】據內地媒體昨日報道，長實（1113）今年7月轉售的和記黃埔地產（成都）公司（下稱和黃成都），被成都高新區財政金融局批評在當地「捂地捂盤（意指囤地）」，因而禁止其融資及貸款，惟事件究竟針對新舊持有人哪一方卻鬧出不同說法（見表1）。長實回應稱，和黃成都已非集團旗下公司，不過，和黃成都新買家之一禹洲（1628）回覆本報查詢時則表示，禁令是針對有關地皮的原有股東，與他們無關。

早於兩月前完成交易 昨出禁令

據《21世紀經濟報道》引述成都金融機構人士消息報道，成都高新區財政金融局在9月23日發函，向區內各金融機構下發通知，禁止向和黃成都提供新增融資、貸款，以及為其進行重大資產重組提供幫助。報道更指，金融局批評該和黃成都公司「捂地捂盤」。

翻查資料，長實剛於兩個月前落實及完成向禹洲及成都瑞卓置業，出售持有南城都匯商住項目的和黃成都，作價約10.1億美元（約78.8億港元），長實更向禹洲提供24億元人民幣等值的美元貸款，為期兩年、年息達5.5厘，用於支付部分收購代價。禹洲於9月17日發表中期報告，披露交易已於7月份完成。惟事隔6日，即爆出成都金融局向和黃成都發出融資禁令。

長實昨日午間回應事件，指和黃成都已非旗下附屬公司，並強調公司所有發展項目均嚴格按照國家法規進行，不存在囤地情況，並一直按計劃完成發展及出售項目，所有開發專案均與地方政府保持緊密溝通，配合當地規劃及要求進行專案發展。

2004年買地

仍有兩期未推售

不過，禹洲則稱禁令是針對「地皮原有股東」，與他們無關，對他們收購的項目沒有影響，並稱預計會盡快將南城都匯餘下貨尾投入市場預售，項目基本主體亦都已經完工。回應似乎是指，今次成都金融局矛頭是指向長實。

事實上，有關南城都匯發展期漫長的問題，內地多年來一直有不少討論。據內地查冊系統天眼查資料顯示，和黃成都註冊資本為10億元人民幣，早年由長實及和黃各佔一半權益，公司於2004年投得成都城南新區地皮，直至2007年開始銷售第一期住宅項目。公司早年亦曾經在成都開發溫江的彩叠園及新街里等項目，亦早已完成發展及銷售。但至今仍有第七及第八期仍未出售。

直至2016年長和系世紀大重組，和黃成都後轉歸長實旗下，在長實7月完成出售和黃成都後，在成都已沒有新的發展項目，因此今次融資禁令估計對長實實際影響不大。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕南城都匯 長實

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