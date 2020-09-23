高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益

多元化資產基金是透過策略性配置而贏取回報，同時分散風險，不過，投資者要留意多元化資產基金表現因非單一資產，屬股債混合，故當其中一個類別表現失色，組合表現或受累。高盛今年推出該基金是為迎合在低息環境下，在負利率環境下尋求固定收益回報。高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰表示，鑑於低收益環境料將持續，該基金推出為迎合投資者尋求收益的趨勢。

多元化基金助攤分風險 派息目標6厘

一些快速變化的行業如科技業，或受嚴格監管和審查的行業如石油和燃氣業，可能經常出現波幅。同樣，地緣政治事件在世界各地也會對當地或區域帶來不確定性，繼而衍生市場波幅。投資者可藉分散投資，將個別市場或行業的風險攤分，減低集中虧損的可能性。高盛全球多元資產收益投資組合在過去12個月的收益率達6.7%，並且盡量不會扣除本金，而長期目標派息冀望達到6厘以上，而該基金特色除了股票及債券外，基金經理也透過期權以爭取較高利息。

料市場繼續波動 債券比重高於股票

基金組合有高收益企業債券、房地產和美國股票等「風險」資產，以及政府及投資級別債券和現金等低波幅資產，或能夠帶來均勻和穩定的長遠回報。陳玉冰指出，基金組合比例會因為市况而變化，現時債券比重會較高，主要認為市場還會繼續波動。她透露在3月市况較波動，期權稍為提高，因為在波幅市况，利用衍生工具操作可以取得較高收益。

該基金沒有行業偏好，而股票暫時配置在美股為主，其中最大比重為蘋果，其次為強生公司；高收益債券配置佔組合都有25%以上，選債方面都是由下而上，公司收益及派息是否穩定。整個組合不止看派息，還是企業質素為考慮，故平均評級達BBB-。陳玉冰表示，下半年基金組合開始留意歐洲投資機會，有機會再提升相關資產比重。

高盛歐洲、中東和非洲總裁及固定收益環球主管 Andrew Wilson 指出，負收益的環境可能會持續數年。機構投資者正轉變投資策略，冀透過延長存續期、投資於風險較高的信貸產品、犧牲流動性或利用槓桿獲得正面回報。Andrew Wilson 預計，經濟衰退不會在短期出現，但由於負收益率環境導致機構投資者的投資方式有所轉變，對提供穩定及固定回報的資產類別的需求日趨殷切。然而，這類資產可能超出投資者熟悉的範疇，需要他們進行深入研究和做好風險管理，其中包括私人信貸、高收益債券、新興市場債券、基礎設施和房地產。

高盛歐洲、中東、非洲和亞太區全球投資組合解決方案主管Shoqat Bunglawala亦指出，風險已隨着經濟周期步入尾段而增加，但財政失衡和通脹壓力等曾導致經濟衰退的主要因素目前看來仍然受控。Shoqat Bunglawala 表示，主要已發展經濟體的個人或公司債務水平上升，反映當地財政失衡的風險有所增加，這是因為其經濟擴張已趨成熟。

不過，與過去危機爆發前的情况相比，這些壓力似乎仍屬溫和。他續稱，現時風險仍然偏高，而在低收益環境下，如若經濟或市場受到衝擊，債券為跨資產投資組合提供的緩衝作用將可能會有所減少。他認為，投資者或要採用其他投資工具以應對上述挑戰，並更加重視投資組合的對冲和風險管理策略。

龍彩霞 明報記者

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