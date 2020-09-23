經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家

【明報專訊】有很多人睇香港金融體系是否穩定，首先是睇銀行體系結餘，如果不斷有資金從外地輸入，不但觸及聯繫匯率強方保證，金管局還要不時沽港元，代表香港金融體系穩定；反之當外資離開，銀行體系結餘除了觸及弱方保證外，金管局亦不時要買港元。在過去有一段時間，銀行體系結餘只有500多億元，有人認為當銀行體系結餘跌穿500億元之後，代表香港的金融穩定性出現危機，好彩這個情况沒有發生。

外資買港元放貸賺很多錢

近日唔知是否有太多資金輸入香港，不但經常觸及聯繫匯率強方保證，金管局亦要沽港元，不知不覺銀行體系結餘由500多億升至2400億元。有老友話外資是否搞錯，港元雖強但已經封頂，他日離開時一定不會以高於強方保證價賣回給金管局，不但沒有匯兌利潤，萬一港元轉弱，有機會要以弱方保證賣給金管局，雖然只是一毫子，但已經是很大數目，外資冇理由做有輸冇贏的生意，究竟內裏有什麼乾坤？

外資以聯繫匯率強方保證進入香港，當然不是炒外匯，而是借錢畀香港人做生意或者買樓，當離開的時候，外資要求金管局最低限度可以用弱方保證買回港元，絕對不介意付一毫子差額，因為外資在香港的放貸會賺很多錢，如果沒有聯繫匯率弱方保證，離開的時候遇上港匯大跌，外資利潤隨時化為烏有，甚至可能蝕入肉。

聯繫匯率實際有利外資

一般人都會認為聯繫匯率是一個保險制度，其實，外資所得不止保險那麽簡單，當外資在強方保證時進入，港元兌換價其實已經超越強方保證，換言之，外資是有一定無形利潤，如果以弱方保證離開，代表港元兌換價已經低過弱方保證，外資又不需要孭這筆無形虧損。由此可見，聯繫匯率對外資有利。

又有人不明白，外資有利，豈不是金管局輸錢？這又不是，金管局好似一個莊家，只要大家有信心，願意在香港進出，金管局在港元強弱之間游走，始終是終極贏家。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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