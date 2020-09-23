經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：新盤單位多樣 百貨養百客

【明報專訊】鄧兆尊本該在娛樂版出現，誰知這一次卻是在財經版，因此特別惹眼。

傳媒報道，已故粵劇名伶新馬師曾兒子，藝人鄧兆尊及其弟鄧兆榮持有西貢坑口道丈量約份第224約地段第310號及毗連政府土地，也即是他們母親祥嫂擁有的西貢豪宅，1990年以2400萬元買入，地皮佔地4.52萬方呎，可建樓面逾4萬方呎，2018年向城規會申請改劃為「住宅（丙類）2」及綠化地帶，擬建8幢5層高洋房，剛剛獲規劃署不反對相關申請，打算興建8幢5層高的洋房，及一幢樓高2層面積1800方呎的非住宅物業。

我不知道究竟這幢「非住宅物業」是什麼，可能是小小商場/店舖+管理處之類的物體吧？我也不懂得房屋的marketing，不過根據我近期看新樓的經驗，如果是8幢5層高的洋房，很多發展商寧願起6座6層至7層高的洋房，再加上兩間獨立屋，百貨養百客，多點variety，易賣一點。

中產住宅設頂層特色戶 吸引貪方便老闆

所以現在常常見到，幾百呎的將軍澳中產階級住宅，都會有一個頂層特大特色單位，皆因在將軍澳也有不少老闆級人馬，貪方便，不一定會住中環。像半山壹號、賢文禮士等，都有獨立屋，畢竟，獨立屋的呎價貴很多，利潤也高得多，至於住宅樓宇，高一層，價格也能賣貴點，除非受到高度限制，方才例外。

不過，最記得鄧兆尊的鏡頭，還是他飾演的《國產凌凌漆》中，被槍斃的陳司令的兒子。

[周顯 投資二三事]

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