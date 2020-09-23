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劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼

【明報專訊】恒指再試下半年新低，恒指昨低開後跌超過200點反彈，跌幅曾收窄至42點、高見23,908點，午後回試低位，收報23,716點，跌233點或0.98%。大市成交1060億元，低於60天平均超過兩成半，交投不振。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率22比78，跌逾3%佔下跌股份兩成；陽燭對陰燭為25比75，大市普遍下跌，沽盤積極及壓力大。

周期股回吐 資金轉吸科技股

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成的跌幅約1.5%以上，航空及相關跌4%表現最差，金屬及礦石、博彩及消閒跌約3%，原材料、汽車及相關跌逾2%，都是明顯跑輸。

周期股回吐，資金回流吸納科技股，科技器材、軟件服務昨升約0.4%，跑贏一眾行業。上周一提到閱文（0772）或一直領漲的比亞迪電子（0285），依然一枝獨秀跑贏，前者10天線約56元成為短線支持，後者支持位為37元。科技巨頭美團（3690）、阿里巴巴（9988）於20天線至50天線之間整固，走勢為同業中偏好。

科技股之外，醫藥股的調整也持續一段時間，部分有回穩迹象，復星醫藥（2196）可以留意。復星醫藥積極投入研發，憑藉小分子創新藥、單克隆抗體生物創新藥及生物類似藥、CAR-T細胞注射液的研發投入，在業界的生物藥研發實力排行榜今年取得第一名，總榜較去年上升一級至第二名，僅次A股龍頭恒瑞醫藥。

美團阿里整固 走勢同業偏好

此外，應對新冠肺炎疫情，復星醫藥除了提供自主研發的檢測試劑盒、負壓救護車及呼吸機等抗疫產品，也在預防疫苗產品等許可引進品種的上市銷售及臨牀試驗，早前亦與國藥簽署疫苗物流戰略合作協議，一旦疫苗有新進展，將再次成為股價催化劑。

股價方面，復星醫藥7月在疫苗概念炒上至40元之上，大幅跑贏其他大型藥股如中生製藥（1177）、石藥（1093）等；雖然近月表現不及翰森製藥（3692）低位回升的走勢強勁，但回穩跑贏中生、石藥。

復星醫藥分注部署 短線上望34元

復星醫藥守住前突破關鍵位30元築底，可以分注部署，部分短線上望34元阻力，部分中線博向上突破，低收30元則先行止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕復星醫藥 醫藥股 閱文 科技股

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