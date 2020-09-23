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經濟
2020年9月23日星期三
技術取勝
投資策略
新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多
上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期
傲寓最快今開價 首批50伙
仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見
爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地
中資財團灣仔秀華坊申建115伙
樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手
華住回應沽空報告 首掛曾升5%
小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」
人民幣中間價下調277點子 5個月最大跌幅
IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」
ASM否認私有化 股價仍升6%
交行追討國儲能源30億債
英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬
高通擬尋廠商代中芯 台積電2納米重大突破
金發局倡理財通可投資UCITS產品
玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元
虛銀MOX：已有1.4萬客戶
達芙妮配股發補充公告 權奇子最多持股16.65%
Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投
平保未來5年斥千億拓醫療生態圈
軟銀入稟索裸心社等文件 或涉美WeWork官司
泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人
TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半
亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌
微軟新雲端服務 連接衛星數據
張兆聰：濠賭股受累歐洲疫情 低吸良機
植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人
技術取勝：潤啤中線或下試45元
劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼
周顯：新盤單位多樣 百貨養百客
湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家
高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益
技術取勝：潤啤中線或下試45元
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【明報專訊】南航料4.1元有初步承接（圖）
香港寬頻處區間待變（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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