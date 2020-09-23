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植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人

【明報專訊】筆者有一個習慣，就是每逢周日總會抽些時間，去「度一度」專欄題材。近年多得科技進步，只要一「Pad」在手，基本上想到的很快便可取得想知資訊。不過，近期卻開始遇到問題，事緣表姨甥仔女年紀漸長（其實亦不足10歲），在家學習關係開始接觸電子產品，近期迷上玩Roblox──線上遊戲加社交平台。

此外，近日與「打機」相關話題頗多，例如Sony推出PS 5引發全城「搶機」，今年亦是任天堂最成功角色「馬里奧」誕生35周年，加上宅經濟概念下電子遊戲產業有望受惠。筆者對Roblox第一個感覺頗一般，但留意到他們每次玩的遊戲模式都不同，平台有十分多mini games，令小朋友玩到「唔捨得走」。筆者花了點時間研究，才知道原來相當受小朋友歡迎。

截至7月Roblox用戶人數達1.5億，平台內有一半用戶是9至12歲美國兒童，Roblox其中一個特別之處，是用戶既是玩家亦是開發者，玩家可自行設計自己的遊戲、道具，其他玩家又可遊玩其他玩家所設計之遊戲。有統計指每月平台會新增超過100萬個新遊戲，涵蓋各種類型，所以Roblox內遊戲充滿新鮮感。

同時，如果玩家要玩其他遊戲或利用物品時，要用Roblox內虛擬貨幣Robux付費解鎖，玩家可以自己透過設計遊戲或賣道具賺錢，亦可花費1美元換100 Robux；開發者亦可將Robux轉換成真錢，100 Robux可兌換成35美仙。Roblox吸金能力相當驚人，今年上半年Roblox位列全球吸金遊戲第四位，僅次於騰訊（0700）的《PUBG Mobile》、《王者榮耀》及《怪物彈珠》。就連筆者表姨甥女上月的生日禮物，其中一個選項是幫她在Roblox增值。

（筆者未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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