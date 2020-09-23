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亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌

【明報專訊】美國三大指數午夜前偏軟，不過科技股昨早段止跌。投行Bernstein鑑於亞馬遜股價回落，認為是很好入市位置，將亞馬遜的股票評級由「持有」調高至「買入」。亞馬遜股價早段升2.6%。facebook、蘋果、微軟、Google等強勢科技股向上。

聯儲局主席鮑威爾與美國財長梅努欽昨向眾議院金融服務委員會作證，評估疫情下的提振經濟措施成效。鮑威爾在聽證會表示，多項經濟指標反映美國經濟正在改善，但要完全復蘇仍有很長的路，當前的就業和整體經濟活動均低於疫情爆發前的水平，經濟前景仍充滿不確定性，重申將動用一切工具助經濟復蘇。他又為聯儲局的主街經濟計劃辯護，稱受疫情打擊的中小企業更需要的是直接財政援助，而非央行的貸款。

鮑威爾：距完全復蘇仍很漫長

今次是美國國會在3月通過價值約2萬億美元的抗疫紓困法案（CARES Act）後，鮑威爾與梅努欽向國會匯報季度成效。鮑威爾的證詞重申，需更多財政和貨幣政策，防止疫情對經濟造成長期損害。他說，復蘇之路取決於疫情的控制，以及各級政府採取的政策。

外界質疑聯儲局為扶助中小企而推出價值6000億美元的主街貸款計劃（Main Street Lending Program），因借貸條件苛刻，迄今僅提供了15億美元貸款。鮑威爾強調聯儲局向企業貸款的權力有局限，並表示應由國會提供援助。明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）稱，美國經濟已恢復至疫情前的九成水平，若美國國會未能通過新財政刺激計劃，復蘇之路恐更為漫長。

英倫銀行上周議息後透露，正考慮如何在必要時有效實施負利率。不過，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）昨表示，雖然疫情加劇，增加了英國經濟的下行風險，但英倫銀行距離實施負利率仍然遙遠。英國首相約翰遜昨稱，英國正處於「危險的轉折點」，須採取行動防止疫情擴散。英鎊兌美元昨跌0.6%，在1.27左右徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]

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