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TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半

【明報專訊】字節跳動與美企甲骨文、沃爾瑪的TikTok合作交易起波瀾，就共同成立TikTok Global的持股安排，以及50億美元教育基金一事，字節跳動周一所發聲明與周六美方披露的南轅北轍。羅生門情况下，美國總統特朗普表明，如非甲骨文與沃爾瑪完全控制TikTok Global，就不會批准交易；中國《環球時報》則批評協議不公，總編輯胡錫進更說中方不會批准，令TikTok交易隨時再陷膠着。

事緣字節跳動的聲明與甲骨文對交易的描述出現嚴重分歧。甲骨文表示TikTok Global成立後，將會由美國股東控制，字節跳動不會擁有TikTok Global股權；惟字節跳動聲明卻指，字節跳動仍將持有80%的TikTok Global股權。另一方面，就TikTok將斥資50億美元供美國財政部在美國成立教育基金，字節跳動聲言是從新聞中才聽說此事。

特朗普:非甲骨文控制不批准

就TikTok Global控制權問題，《華爾街日報》昨日指出，甲骨文及沃爾瑪將分別持有12.5%和7.5%股份，餘下80%由字節跳動的股東持有。因為字節跳動過去曾進行多輪融資（見表），有至少四成股份由美國投資者所持，因此按80%比例計算，再加上甲骨文及沃爾瑪持股，TikTok Global實際上有約52%股份是掌握在美國公司或投資者手上。

張一鳴唯一非美籍董事

翻查資料，字節跳動過去8年有7輪融資，多間中外機構參投，但實際持股未有對外披露，而且在同股不同權之下，創始人張一鳴仍擁有字節跳動的話事權。不過，報道續指，TikTok Global的5人董事會成員當中，美國人佔大多數，分別是沃爾瑪總裁McMillon、字節跳動美國投資方泛大西洋資本、SIG海納及紅杉資本的代表，只有張一鳴是唯一的非美籍董事。

字節跳動否認貢獻美教育基金

至於50億美元教育基金，《華爾街日報》引述知情人士解釋，這是甲骨文與沃爾瑪上周六（19日）與特朗普通電，為爭取其同意交易而臨時許諾，但在未知會字節跳動前，特朗普在通電後數小時就公開宣布此安排，故此才產生字節跳動「看新聞才知道」的說法。

但目前最大問題是，交易雙方的自相矛盾已演化為中美兩國的態度趨硬。特朗普已表明甲骨文必須擁有對TikTok的控制權，否則就不會批准交易；內地《環球時報》於周一改口風，批評交易是「不平等條約」。中美的最新說辭，使TikTok命運再添不明朗。

（綜合報道）

[國際金融]

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