經濟

泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人

【明報專訊】今年本港保險業受新冠肺炎疫情影響，泰禾人壽年化新保費上半年降38.77%，本地客戶年化新保費亦降兩成。泰禾人壽總經理（營銷及營運管理）黃宛詩表示，整個保險業受疫情影響，包括禁足、旅客訪港等，上半年行業新業務跌四成，該行跌幅與行業相若。她對下半年情况審慎樂觀，雖然疫情未結束，但第三波疫情降溫，有利營商環境。該行下半年策略重點在發展醫療、退休和財富增值業務，並繼續擴充代理隊伍，3年內希望增至400人。

同系泰禾集團陷入財困，早前又傳出母公司泰禾投資有意放售泰禾人壽，黃宛詩表示，不便評論市場傳聞，重申該行受香港和百慕達監管。泰禾集團境內債券在7月起出現多宗違約，問及泰禾人壽有否投資泰禾集團債券，黃宛詩亦未有正面回應，僅指該行財政穩健，實力雄厚。

兒童儲蓄保 每年總回報率5.95%

泰禾人壽宣布推出兒童儲蓄產品，投保年齡由出生日到10歲。保費供款期選擇5年，受保人12至17歲、18至21歲及30至100歲的3個階段，定期派發固定的保證現金款額，選擇10年保費供款期，則會在受保人18至21歲及30至100歲兩個階段定期派發。以受保人0歲投保，5年供款期計算，至受保人100歲期滿，包括非保證回報在內的平均每年總回報率為5.95%。

相關字詞﹕債券違約 泰禾投資 泰禾人壽 泰禾集團 新冠肺炎 兒童儲蓄產品

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