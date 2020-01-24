泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人

同系泰禾集團陷入財困，早前又傳出母公司泰禾投資有意放售泰禾人壽，黃宛詩表示，不便評論市場傳聞，重申該行受香港和百慕達監管。泰禾集團境內債券在7月起出現多宗違約，問及泰禾人壽有否投資泰禾集團債券，黃宛詩亦未有正面回應，僅指該行財政穩健，實力雄厚。

兒童儲蓄保 每年總回報率5.95%

泰禾人壽宣布推出兒童儲蓄產品，投保年齡由出生日到10歲。保費供款期選擇5年，受保人12至17歲、18至21歲及30至100歲的3個階段，定期派發固定的保證現金款額，選擇10年保費供款期，則會在受保人18至21歲及30至100歲兩個階段定期派發。以受保人0歲投保，5年供款期計算，至受保人100歲期滿，包括非保證回報在內的平均每年總回報率為5.95%。