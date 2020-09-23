平保未來5年斥千億拓醫療生態圈

陳心穎表示，預計中國醫療健康市場規模，將由去年6萬億元逐步增至2030年的16萬億元，中國2018年人均醫療開支約1.12萬元，隨着未來5年中國人均可支配收入增加9%，加上國策配合，相信醫療市場有巨大增長空間。她認為，互聯網醫療要加快發展，需要解決監管問題，現時衛健和醫保政策仍然較為保守，另亦要建立消費者信任以改變他們習慣，以及加強和外部專科醫生合作提升專業能力。

對於保險主業，陳心穎指出醫療業務有助保險業務獲取新客，過去4年有15%至20%的金融新客戶是來自醫療生態圈，同時可提高客戶忠誠度，例如同時使用該行醫療服務的金融客戶，平均每人資產管理規模（AUM）約為1萬元，比不使用的高44%。

平安好醫生增企業互聯網醫院業務

平安好醫生（1833）臨時主席兼首席執行官方蔚豪表示，今年已開始推展戰略升級，除為個人和險企提供服務，再增加企業及互聯網醫院的業務。該行有14間互聯網醫院已經上線，其中3間可使用醫療保險。