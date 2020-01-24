Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投

楊大偉未有透露Green Monday目前估值，但指投資者對公司業務興趣大，融資金額較預期高幾成。今次加入投資者包括券商富瑞（Jefferies）、信置（0083）大股東黃氏家族信託基金，以及台灣歌手王力宏等。王力宏曾指「OmniPork」的出現，為全球各地喜愛傳統中式菜式的人，帶來更健康的版本，同時為地球出一分力。投資者對公司興趣濃厚，但楊大偉表示，目前未有上市時間表，公司仍有很大發展空間。

指實體店重要 擬星滬開旗艦店

疫情嚴重打擊餐飲業生意，目前Green Monday亦有經營食肆Green Common，惟楊大偉強調實體店仍重要，「食物是需要有體驗的地方，在網上看多少遍都不及他們吃一口這麼直接。」他認為，零售店亦具市場研究開發功能，可以在收到客戶反應後調整方向。他表示，正計劃在上海及新加坡開設旗艦店，預計分別於今年12月及明年農曆新年前後開幕。

OmniFoods目前於泰國設廠，楊大偉指出，為加大產量以滿足內地市場，公司正在廣東開設生產基地，預計未來9個月可投產。隨着生產規模提升帶來規模效應，旗下產品售價在未來9至12個月內有望下調，減幅達一成以上。

看重阿聯酋印尼 攻穆斯林市場

展望未來，楊大偉表示，公司將繼續集中研發新豬肉產品，並非單單因為合作伙伴Beyond Meat早已搶灘人造牛肉市場，「食品創新的路很廣闊，還有很多產品值得研究。」

楊大偉認為，Green Monday不論是年資還是市場滲透率，目前在亞洲也處領先地位，更要把握、鞏固，計劃利用新資金深耕內地等現有市場，並拓展韓國、越南及澳紐等新市場。

他續稱，對公司而言，阿聯酋及印尼是特別的藍海，以打進穆斯林市場，屆時「OmniPork」將易名為「OmniMeat」。