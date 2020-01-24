經濟

虛銀MOX：已有1.4萬客戶

【明報專訊】由渣打（2888）牽頭的虛擬銀行Mox Bank早前開業，宣布將讓2萬名已預先登記的客戶率先開戶，該行昨日表示已有約1.4萬名客戶成功開戶，並宣布正式開放予全港市民申請開戶。Mox行政總裁顧海表示，過去一周平均每一分鐘就有一名新客開戶，目前客戶年齡介乎在18歲至逾70歲，平均開戶時間為8分鐘，最快為3分15秒。

過去1周 平均每分鐘有1名新客

Mox目前已推出消費、活期存款及儲蓄理財三方面服務。該行指客戶使用其扣帳卡消費，可賺取1%無上限Cashback現金回贈優惠；若於該行的創始商戶消費，則可獲5%回贈，回贈上限1000元，同時該行是首家虛擬銀行的扣帳卡可以直接綁定在Apple Pay和Google Pay。

存款方面，該行客戶100萬元或以下存款，均可獲活期年利率1厘，利息會於每日發放；用戶亦可在儲蓄戶口自行建立及命名不同的「目標」，實時追蹤個人的儲蓄進度。

顧海認為，新冠病毒疫情推動整體的數碼發展，為香港的數碼業務帶來機會，預計明年香港將有超過500萬的數碼支付用戶，目前該行已有超過五成的iOS用戶將Mox扣帳卡綁定Apple Pay，更反映新型支付系統的重要性，相信有關趨勢將繼續保持。至於其他產品及服務方面，他表示，該行正努力籌備個人及中小企的貸款服務，但未有透露具體時間表。

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