經濟

玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元

【明報專訊】內地箱板原紙產品生產商玖龍紙業（2689）公布截至今年6月底的2020年度業績，期內收入按年下滑6%至513.41億元（人民幣‧下同），純利按年增加7.5%至41.69億元；撇除2.62億元匯兌虧損後的純利按年增加9.6%至44.3億元，擬派末期息0.22元。玖龍紙業績前收報9.62港元，跌5.31%。

績前股價跌5.31%

期內，集團銷售收入主要來自包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙），佔銷售收入約86.7%，其餘約13.3%來自其文化用紙、高價特種紙及木漿產品。整體毛利率由15.6%增加2個百分點至17.6%；淨貸款對總權益比率減少至約50.5%。若收入以業務劃分，銷售包裝紙按年減少5.1%至445.19億元；銷售文化用紙跌10.8%至57.8億元；銷售高價特種紙產品錄8.67億元，按年跌12.9％；銷售木漿按年跌23.3％至1.75億元。

疫後快速恢復 銷售回升

玖龍紙業表示，下半財年從疫情的影響之中快速恢復，銷售情况按月穩步回升，全年度銷量更創約1530萬噸新高。公司未來計劃於成都及重慶包裝廠，增設包裝設施，持續提升下游紙箱廠生產效益、開拓新客戶，開發高附加值產品，以加快提升整體營運效率。

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