經濟

金發局倡理財通可投資UCITS產品

【明報專訊】中國內地、香港及澳門3地監管機構在6月底公布將推出跨境理財通，但至今未有細節及時間表。金發局董事會成員丁晨和行政總監區景麟昨日撰文，建議理財通在初步運作成熟後，可透過以「基金中的基金」（Fund of Funds）方式，使理財通可投資於證監會認可的可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）產品。

可以「基金中的基金」方式

中港基金互認自2015年推出以來，來自南向的基金管理資產規模（AUM）僅144億港元，業界歸因於合資格基金和管理人需在香港註冊和經營的限制。不過，金發局指出，過去有不少案例顯示，非本地註冊的基金在出現違規風險時，監管機構受司法轄區限制造成跨境執法困難，相信理財通短期內維持香港註冊的限制，是現階段最實際的選擇。金發局認為，理財通推出一段時間，累積足夠運作經驗後，可考慮以「基金中的基金」方式，在香港註冊成立基金，投資於證監會認可的UCITS基金，滿足基金註冊地要求，同時可讓投資者接觸UCITS基金市場。時機成熟後，理財通長遠可考慮納入證監會認可的UCITS基金。UCITS為歐盟的監管框架，符合標準的基金可在歐洲註冊，向歐盟和應用相關法規的投資者出售。

指數ETF建議納入理財通產品

此外，非槓桿的股票市場指數ETF具有低成本、分散風險的特性，金發局建議可納入為首批理財通產品。金發局又建議，可參照CEPA在降低專業人士進入對方市場門檻的安排，為財富管理從業者提供更便利的資格認可考試和程序，未來更可考慮以合資格理財通產品為基礎的專門牌照管理，使從業者可在兩地展業。

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