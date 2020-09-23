高通擬尋廠商代中芯 台積電2納米重大突破

高通佔中芯晶片收入13％

據報高通已接觸台積電、聯華電子和先鋒國際半導體等代工商，以洽談潛在的訂單轉移事宜。早前，中芯亦發聲明稱，公司和中國軍方關係的假設是不實和錯誤的指控；中芯亦指集團和美國晶片設計師簽約，會使用0.18微米技術和28納米、14納米的SoCs（片上系统）技術來製造晶片。目前，高通是中芯的三大客戶之一，約佔晶片總收入的13％。

另一台媒INSIDE據台積電供應鏈透露，2納米製程改採用全新的多橋通道場效電晶體（MBCFET）架構，有別於3納米與5納米採用的鰭式場效電晶體（FinFET）架構，研發進度超前，解決舊技術產生的漏電問題，在極紫外光微顯影技術提升。

台積電擬2023年試產2納米晶片

據報，三星預計年底才投入生產5納米晶片。隨着台積電在2納米製程上取得突破，有望在2023年下半年試產，2024年正式量產，未來朝1納米推進的機會大增；更意指在Nvidia收購ARM後，有望發展超級電腦、數據中心等高速運算項目，未來將仰賴與台積電合作。