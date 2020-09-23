經濟

高通擬尋廠商代中芯 台積電2納米重大突破

【明報專訊】據台媒DigiTimes報道稱，高通正在尋求將給予中芯國際（0981）的部分訂單，轉移給其他晶片代工商。高通指出，中國的半導體生產商或會受到美國的制裁，因此正在尋找替代方案。

高通佔中芯晶片收入13％

據報高通已接觸台積電、聯華電子和先鋒國際半導體等代工商，以洽談潛在的訂單轉移事宜。早前，中芯亦發聲明稱，公司和中國軍方關係的假設是不實和錯誤的指控；中芯亦指集團和美國晶片設計師簽約，會使用0.18微米技術和28納米、14納米的SoCs（片上系统）技術來製造晶片。目前，高通是中芯的三大客戶之一，約佔晶片總收入的13％。

另一台媒INSIDE據台積電供應鏈透露，2納米製程改採用全新的多橋通道場效電晶體（MBCFET）架構，有別於3納米與5納米採用的鰭式場效電晶體（FinFET）架構，研發進度超前，解決舊技術產生的漏電問題，在極紫外光微顯影技術提升。

台積電擬2023年試產2納米晶片

據報，三星預計年底才投入生產5納米晶片。隨着台積電在2納米製程上取得突破，有望在2023年下半年試產，2024年正式量產，未來朝1納米推進的機會大增；更意指在Nvidia收購ARM後，有望發展超級電腦、數據中心等高速運算項目，未來將仰賴與台積電合作。

上 / 下一篇新聞

新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多
新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多
上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期
上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期
傲寓最快今開價 首批50伙
傲寓最快今開價 首批50伙
仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見
仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見
爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地
爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地
中資財團灣仔秀華坊申建115伙
中資財團灣仔秀華坊申建115伙
樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手
樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手
華住回應沽空報告 首掛曾升5%
華住回應沽空報告 首掛曾升5%
小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」
小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」
人民幣中間價下調277點子 5個月最大跌幅
人民幣中間價下調277點子 5個月最大跌幅
IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」
IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」
ASM否認私有化 股價仍升6%
ASM否認私有化 股價仍升6%
交行追討國儲能源30億債
交行追討國儲能源30億債
英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬
英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬
金發局倡理財通可投資UCITS產品
金發局倡理財通可投資UCITS產品
玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元
玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元
虛銀MOX：已有1.4萬客戶
虛銀MOX：已有1.4萬客戶
達芙妮配股發補充公告 權奇子最多持股16.65%
達芙妮配股發補充公告 權奇子最多持股16.65%
Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投
Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投
平保未來5年斥千億拓醫療生態圈
平保未來5年斥千億拓醫療生態圈
軟銀入稟索裸心社等文件 或涉美WeWork官司
軟銀入稟索裸心社等文件 或涉美WeWork官司
泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人
泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人
TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半
TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半
亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌
亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌
微軟新雲端服務 連接衛星數據
微軟新雲端服務 連接衛星數據
張兆聰：濠賭股受累歐洲疫情 低吸良機
張兆聰：濠賭股受累歐洲疫情 低吸良機
植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人
植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人
技術取勝：潤啤中線或下試45元
技術取勝：潤啤中線或下試45元
劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼
劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼
周顯：新盤單位多樣 百貨養百客
周顯：新盤單位多樣 百貨養百客
湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家
湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家
高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益
高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益