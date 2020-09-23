經濟

英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬

【明報專訊】美國政府對華為實施的出口限制生效一周之際，華為宣布與英特爾（Intel）繼續合作，發布FusionServer Pro伺服器系列最新產品2488H V6，反映英特爾已向美國政府取得向華為供貨的許可。FusionServer Pro基於英特爾x86架構，英特爾旗下的數據中心產品，將繼續支援華為。

明報記者 黃展翹

英特爾（Intel）證實，已獲美國政府批出許可，可繼續向華為供應特定產品。英特爾供應鏈消息人士向《中國證券報》透露，英特爾獲發的許可證，使其可繼續向華為的手提電腦項目提供晶片。這些消息意味華為的PC業務和伺服器業務或可繼續推進。但消息人士未透露，華為的手機晶片是否獲解禁。市場揣測美國晶片商超微（AMD）早前已獲准向華為供貨，儘管AMD僅表示，已獲准向美國「實體清單」（即美國出口管制黑名單）上的部分企業銷售產品，未有證實華為是否在供貨之列。

港晶片股逆市向上 三星SK海力士股價跌

受英特爾獲准向華為供貨的消息刺激，部分本港上市的晶片股逆市向上，華虹半導體 （1347） 升近5%，ASM太平洋 （0522） 升逾6%，科通芯城 （0400） 升3%、中芯國際 （0981）微升。不過台灣的聯發科跌逾2%、台積電跌近0.7%。韓國的晶片大廠股價同告下滑，三星電子股價跌1.7%、SK海力士跌3.8%。美國政府的「華為禁令」在本月15日起生效，含有美國技術的晶片及電子零件等，未經美國政府許可，一律不可供應華為，屏幕、鏡頭及印刷電路板等，也在出口管制之列。華為早在2018年底起就增加各類晶片的庫存，未知其他電子零件的存貨是否充足。市場人士稱，手機、手提電腦、機站設備等產品非常複雜，少了一款零件也不能完成組裝。在「華為禁令」生效後，SONY也中止向華為供應圖像傳感器（CMOS），目前正向美政府申向華為供貨許可。

韓台晶片大廠向美申許可

路透引述知情人士稱，韓國晶片大廠SK海力士也向美國政府申請向華為出口的許可，但尚未獲得批准。該知情人士稱，非美國企業獲美國政府批准的機會不大，晶片業界正制定應急方案，期望增加對其他客戶的供應。消息稱，美國晶片大廠高通、美光、韓國晶片大廠三星、台灣聯發科及台積電等，也已向美國商務部申請許可。

此外，華為澳洲公司事務主管米切爾（Jeremy Mitchell）稱，受澳洲政府的5G禁令影響，華為繼續削減在澳洲的人力及投資，目前已削減1億澳元（約5.6億港元）的研發開支，並裁減了1000個高技術及高薪職位，明年裁員仍會持續。華為目前在泰國招兵買馬，其設於曼谷的5G生態系統創新中心已經開幕。據稱，華為派出工程師到泰國培訓當地技術人員。面對美國對華為的制裁，華為也將更多投資轉向俄羅斯，增加使用俄羅斯科學團隊協助開發技術。

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