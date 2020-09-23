交行追討國儲能源30億債

2018年到期 拖欠至今

根據入稟狀指，國儲旗下的國債集團海外資本公司是於2015年5月份發債，並由另一成員公司國儲能源化工集團作為擔保人，按照契據，交銀信託認購3.5億美元債券，年息率5.25厘，國儲須每半年付息一次，並安排於2018年5月中以美元清還全部本金。

不過，國債未能如期在到期日還款，同時自2018年12月21日起，按年息5.25厘計算違約利息，至今累計欠息達3047.1萬美元，連同到2020年8月17日，尚欠負交銀信託費用多達6.85萬美元，及之後累計費用。交銀信託因此一併追討。

TVB亦有投資 索償無果

此前，TVB亦曾經參與投資面值達1200萬美元的國儲2018年及2019年到期的債券，亦受到國儲未能還本付息事件影響，TVB曾經在2018年度作出共2600萬港元減值虧損，之後再無作進一步減值。及至2019年11月其收到國儲經修訂的重組方案，但是未見有進一步資料更新。