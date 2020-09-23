經濟

交行追討國儲能源30億債

【明報專訊】曾經擬收購中環中心的國企國儲能源（下稱國儲），公司在港發行的一批美元計價債券原定2018年到期，至今依然無法償還，遭國有銀行交通銀行（3328）旗下交通銀行信託入稟高等法院，要求索回3.5億美元本金及3047萬美元欠付利息，即合共約29.68億港元。電視廣播（0511）（TVB）亦有投資同一批國儲能源債券，但至今索償無果。

2018年到期 拖欠至今

根據入稟狀指，國儲旗下的國債集團海外資本公司是於2015年5月份發債，並由另一成員公司國儲能源化工集團作為擔保人，按照契據，交銀信託認購3.5億美元債券，年息率5.25厘，國儲須每半年付息一次，並安排於2018年5月中以美元清還全部本金。

不過，國債未能如期在到期日還款，同時自2018年12月21日起，按年息5.25厘計算違約利息，至今累計欠息達3047.1萬美元，連同到2020年8月17日，尚欠負交銀信託費用多達6.85萬美元，及之後累計費用。交銀信託因此一併追討。

TVB亦有投資 索償無果

此前，TVB亦曾經參與投資面值達1200萬美元的國儲2018年及2019年到期的債券，亦受到國儲未能還本付息事件影響，TVB曾經在2018年度作出共2600萬港元減值虧損，之後再無作進一步減值。及至2019年11月其收到國儲經修訂的重組方案，但是未見有進一步資料更新。

相關字詞﹕交通銀行信託 交通銀行 電視廣播 國儲能源

上 / 下一篇新聞

新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多
新盤大混戰 周六6盤推逾700伙 爆第三波疫情後 單日推售量最多
上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期
上源特色戶推「先住後付」3年半特長成交期
傲寓最快今開價 首批50伙
傲寓最快今開價 首批50伙
仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見
仲量聯行：甲廈租金跌幅收窄 中環甲廈招頂租樓面逾50萬呎 2002年來首見
爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地
爪哇呂氏家族4億購赤柱村道屋地
中資財團灣仔秀華坊申建115伙
中資財團灣仔秀華坊申建115伙
樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手
樂享暗盤曾升四成 個別倒跌收場 超購1632倍 抽200手始穩獲一手
華住回應沽空報告 首掛曾升5%
華住回應沽空報告 首掛曾升5%
小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」
小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」
人民幣中間價下調277點子 5個月最大跌幅
人民幣中間價下調277點子 5個月最大跌幅
IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」
IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」
ASM否認私有化 股價仍升6%
ASM否認私有化 股價仍升6%
英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬
英特爾准向華為供貨 涉伺服器 禁運令生效後一周獲批 晶片商惹憧憬
高通擬尋廠商代中芯 台積電2納米重大突破
高通擬尋廠商代中芯 台積電2納米重大突破
金發局倡理財通可投資UCITS產品
金發局倡理財通可投資UCITS產品
玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元
玖紙純利增7.5% 擬派息0.22元
虛銀MOX：已有1.4萬客戶
虛銀MOX：已有1.4萬客戶
達芙妮配股發補充公告 權奇子最多持股16.65%
達芙妮配股發補充公告 權奇子最多持股16.65%
Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投
Green Monday完成B輪融資 涉5.5億 TPG及太古領投
平保未來5年斥千億拓醫療生態圈
平保未來5年斥千億拓醫療生態圈
軟銀入稟索裸心社等文件 或涉美WeWork官司
軟銀入稟索裸心社等文件 或涉美WeWork官司
泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人
泰禾人壽擬3年內增聘代理至400人
TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半
TikTok交易 中美各說各話 字節跳動：持80%股權 甲骨文：美資佔逾半
亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌
亞馬遜獲調升評級 科技股早段止跌
微軟新雲端服務 連接衛星數據
微軟新雲端服務 連接衛星數據
張兆聰：濠賭股受累歐洲疫情 低吸良機
張兆聰：濠賭股受累歐洲疫情 低吸良機
植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人
植耀輝：線上平台Roblox吸金力驚人
技術取勝：潤啤中線或下試45元
技術取勝：潤啤中線或下試45元
劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼
劉思明：港股續調整 復星醫藥回穩可吼
周顯：新盤單位多樣 百貨養百客
周顯：新盤單位多樣 百貨養百客
湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家
湯文亮：金管局像莊家 聯匯終極贏家
高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益
高盛陳玉冰：提高期權比重 捕捉更高收益