交行追討國儲能源30億債

【明報專訊】曾經擬收購中環中心的國企國儲能源（下稱國儲），公司在港發行的一批美元計價債券原定2018年到期，至今依然無法償還，遭國有銀行交通銀行（3328）旗下交通銀行信託入稟高等法院，要求索回3.5億美元本金及3047萬美元欠付利息，即合共約29.68億港元。電視廣播（0511）（TVB）亦有投資同一批國儲能源債券，但至今索償無果。
2018年到期 拖欠至今
根據入稟狀指，國儲旗下的國債集團海外資本公司是於2015年5月份發債，並由另一成員公司國儲能源化工集團作為擔保人，按照契據，交銀信託認購3.5億美元債券，年息率5.25厘，國儲須每半年付息一次，並安排於2018年5月中以美元清還全部本金。
不過，國債未能如期在到期日還款，同時自2018年12月21日起，按年息5.25厘計算違約利息，至今累計欠息達3047.1萬美元，連同到2020年8月17日，尚欠負交銀信託費用多達6.85萬美元，及之後累計費用。交銀信託因此一併追討。
TVB亦有投資 索償無果
此前，TVB亦曾經參與投資面值達1200萬美元的國儲2018年及2019年到期的債券，亦受到國儲未能還本付息事件影響，TVB曾經在2018年度作出共2600萬港元減值虧損，之後再無作進一步減值。及至2019年11月其收到國儲經修訂的重組方案，但是未見有進一步資料更新。