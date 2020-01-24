ASM否認私有化 股價仍升6%

傳私有化 再滬科創板上市

ASM成立於1975年，總部位於新加坡，主要提供晶片的組裝、封裝和長面貼裝的圖片技術，聲稱是全球唯一為電子製造過程中所有主要步驟提供高質量設備的公司。據公司網站顯示，其一半的收入來自中國大陸。

路透社再引述另一知情人士指，ASM的母公司荷蘭晶片製造ASM International NV（ASMI）亦支持私有化計劃，但不打算出售其手上的25%股份。路透指，根據ASM當前的市值42億美元，即使沒有溢價，而母公司ASMI需要得到75%的支持，意味它最少要付出32億美元，才可實行計劃。其第二大股東施羅德亦沒有對事件作出回應。

大股東最少付32億美元才成事

ASM太平洋的股權本身較為分散，ASMI只持有25%，施羅德亦只有約10%，連同三菱日聯和花旗等五大股東約持有50%（見表）。