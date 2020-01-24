經濟

IBI Group斥50萬低撈匯控 冀「擴闊收入來源」

【明報專訊】匯豐控股（0005）股價繼續尋底，一度逼近2009年供股價28元，吸引上市公司「撈底」。建築承建商IBI Group（1547）昨天收市後宣布，斥資約50.2萬元，入市低撈匯控1.76萬股，平均每股作價28.55元。

平均每股作價28.55元

IBI Group昨天收報0.216元，升3.35%；匯控收報28.7元，跌2.05%。以IBI的平均買入價計算，昨日帳面賺2640元。

儘管匯控今年停派股息，但IBI認為，匯控「具有向股東派息的長遠歷史」，同時亦清楚展現其於經濟上面臨具挑戰性的時期的生存能力。集團正尋求投資可提供穩定及定期股息率的優質藍籌公司，以擴闊收入來源，而匯控為一間優質的藍籌銀行，具有向股東派息的長遠歷史。

IBI又認為，買入匯控的價格合理，強調該股價目前處於歷史低位，為集團提供買入機會。集團期望除可能定期收取由匯控宣派的股息的收入外，集團預期在匯控股價回升後，從資本收益中獲益，又認為收購事項屬審慎保守，符合股東整體利益。

同日斥91萬掃入巴克萊

除匯控外，IBI同樣青睞其他銀行股，同日以總代價約9.2萬英鎊（約91.1萬元），買入巴克萊銀行（Barclays）10萬股，平均每股作價0.92英鎊（約91.1元）。

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