小米陷技術熊市 匯控險守「供股底」

另匯控（0005）再跌2%，一度低見28.3元，收市報28.7元，險守2009年28元的供股價。渣打（2888）亦跌2.3%破底，今年以來兩者股價同告「腰斬」。

渣打匯控今年來股價「腰斬」

恒指昨日跌233點至23,716點，主板成交1060億元；科指則反彈37點，報7233點。昨晚美股早段輕微反彈，截至11時半，恒指夜期報23,575點，低水142點。恒指昨日跌穿保歷加通道底部（見圖）。恒指在本月初時曾經跌穿過此水平，但隨即回到通道內，其後在通道中軸（即20天線）出現阻力，一直回吐至今，再上一次跌穿底部是今年5月尾。

吉利挫近半成 藍籌跌幅最大

濠賭股疲軟，銀娛（0027）及金沙（1928）分別跌3.27%及2.54%；吉利（0175）跌4.38%，為跌幅最大藍籌，而比亞迪股份（1211）回升3.9%。

個別科技股上揚，阿里巴巴（9988）及京東（9618）升1%，騰訊（0700）續跌1%，報511.5元。金斯瑞生物科技（1548）董事長被「監視居住」，昨復牌後股價急挫17.29%，收報11.48元。

李聲揚：科技股中長線仍受追捧

康宏證券投資研究部董事李聲揚認為，港股短期仍會受壓，過往臨近美國總統大選股市均偏弱，加上早前漲幅甚大，現時僅屬調整，估計未來兩周最多再跌1000點以內，即大約22,700點水平，但未必會跌至3月時的低位（21,139點）。李聲揚又表示，科技股近日走勢波動，但相信中長線仍然備受投資者追捧，他亦看好內需板塊。